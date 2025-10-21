小薰曝鄭人碩入伍超狂經歷！被問棒棒堂小杰閃兵傻眼：我又不是他媽

記者黃庠棻／台北報導

閃兵案繼2月、5月展開搜索後，檢警21日再發動第三波搜索，這波拘提10人中有5位是知名藝人，包括修杰楷、陳柏霖、Energy張書偉、「棒棒堂」小杰（廖允杰）均被拘提到案，Energy坤達因工作人在加拿大溫哥華。過去跟棒棒堂男孩有不少合作的小薰（黃瀞怡）今（21）日出席活動被問到此事，也做出回應。

▲「金馬X司法」司法影展舉辦記者會，小薰、吳奕蓉出席。（圖／金馬提供）

「金馬X司法」司法影展今（21）日舉辦記者會，黃瀞怡（小薰）演出的電影《丟包阿公到我家》為本屆司法影展選映作品。她今出席記者會，談到過去曾熟識的棒棒堂成員閃兵遭拘提，她大方回應「我怎麼知道他們什麼時候要當兵啦！我又不是他們的媽媽！」

近期許多男星閃兵遭補，小薰坦言一早踏進休息室才知道此事，但不擔心男友鄭人碩，因為對方當年服役是在總統府當憲兵，更害羞放閃「他穿憲兵的衣服還滿帥的啦！」

不僅如此，小薰透露鄭人碩的憲兵證和爸媽的照片放在一起，因此在整理照片的時候無意間看到才得知，不過她私底下並未聽過鄭人碩分享任何服役趣事，笑說「你們下次自己問他啦！」

小薰在電影《丟包阿公到我家》中飾演返鄉種香蕉的女孩，在金馬入圍遺珠中有被提及，她笑說有被評審討論到就是很好的事，「金馬入圍太難了，但有被提到就代表這部作品更有機會被看到」。該片監製董成瑜透露《丟包阿公到我家》預計在明年3月上映。