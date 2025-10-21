事業高峰期當兵的台灣4男星！張雨生畢業入伍…楊祐寧：錢再賺就有

記者陳芊秀／綜合報導

閃兵案繼2月、5月展開搜索後，檢警21日再發動第三波搜索，這波拘提10人中有5位是知名藝人，包括修杰楷、陳柏霖、Energy張書偉、「棒棒堂」小杰（廖允杰）均被拘提到案，Energy坤達因工作人在加拿大溫哥華。閃兵案再度成為全台議論話題，其實台灣也有男藝人選在事業高峰去當兵。

張雨生

▲張雨生曾在《玫瑰之夜》回憶軍中生活。（圖／翻攝自YouTube）

已故歌手張雨生出道以一首黑松沙士的廣告曲〈我的未來不是夢〉爆紅，在事業高峰期時，在政治大學畢業後2個月隨即入伍，分發至憲兵義工隊。他服役期間，國防部曾出動直昇機載他降落到全運會閉幕會場，為的是讓他獻唱〈我的未來不是夢〉。他從1989年8月服役至1991年6月退伍，1996年曾在綜藝《玫瑰之夜》透露軍中生活艱苦，學長學弟制度嚴格執行，自己身為學弟經常身先士卒做事，種種深刻體驗影響他寫下〈帶我去月球〉。

林志穎

▲林志穎20歲選擇當兵。（圖／記者林敬旻攝）

林志穎17歲出道就爆紅，人氣更是紅到香港，1994年在事業高峰之際，選擇入伍當兵，當年他20歲。他暫別舞台期間發生父親與當時的經紀人對合約認知出入，1995年解約，22歲（1996）退役後他獨立門戶自己打理演藝事業，同時也跨界投資股票、挑戰賽車，2000年後到大陸拍戲，2007年演出三立偶像劇《放羊的星星》，人氣再往上攀升，至今仍是不老男神。

張孝全

▲張孝全片約不斷，選擇暫離演藝圈當兵。（圖／記者林敬旻攝）

張孝全17歲在捷運站被易智言發掘出道，拍電影走紅，一拍至今經歷數十年。他曾透露一部部拍戲而陷入疲乏時，剛好收到兵單，決定暫離演藝圈當兵。他退伍後身材變壯碩，且早在退伍前就收到電影片約，思考過後還是選擇拍戲，近年憑影集、電影展現成熟演技，主演電影《器子》還衝進國際串流平台全球榜，又憑《深度安靜》入圍金馬62最佳男主角。

楊祐寧

▲楊祐寧入伍前開始婉拒工作，推掉的工作酬勞加起來達600萬。（圖／記者周宸亘攝）

楊祐寧拍MV、電視劇逐漸打開知名度，2004年憑電影《十七歲的天空》奪下金馬最佳新演員，正值事業上升期間，他24歲時（2006年）選擇休學去當兵，2007年1月入伍，當時回應：「我不怕被操，卻擔心再不當兵，以後會被笑稱『老』兵。」他當時回絕不少工作邀約，據《自由時報》2006年報導，他推掉的工作酬勞算算將近600萬，但他笑說：「錢再賺就有了。」而他退伍後，演出作品迴響不如預期，陷入事業低潮，某次出國把自己缺點與未來規劃寫在小紙條，忘了帶走被化妝師撿到，但是化妝師特地將小紙條歸還，拍拍他的肩說聲加油，他因此收到很大的鼓勵，2010年台灣演藝圈也因兵役問題再度引起討論，當時他回應自己曾暫離演藝圈去當兵一事：「這是國民應盡義務，時間不會很長，不會影響事業。」