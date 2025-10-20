「吳宗憲第4個女兒」認工作變少　遭冷凍嘆：不需討好討厭你的人

記者王靖淳／綜合報導

歌手Miusa（妙莎）被主持人吳宗憲挖掘後出道，還獲得「吳宗憲第4個女兒」封號，不過去年她被拍到和陳零九過夜後，因此遭吳宗憲冷凍。時隔一年，昨（19）日她透過IG發文吐露真實心聲，除了透露工作變少之外，同時也有感而發表示：「不需要花心思討好討厭你的人，多解釋反而狼狽。」

▲妙莎。（圖／翻攝自Instagram／ah_miu0810）

妙莎坦言，自己在過去一年，曾因不實謠言及攻擊，而一度陷入工作變少的窘境，「這一年來惡意的聲音非常多，謠言不斷、攻擊不斷，漸漸的，找我的工作也就越來越少。」所幸，在這段艱難時刻，長期合作的廠商卻不看這些，選擇一直相信著她，持續邀約她出席活動，讓她感受到溫暖。

▲妙莎分享這一年的心情寫照。（圖／翻攝自Instagram／ah_miu0810）

談到過去一年的心情寫照，妙莎在文末引用女星小S曾說過的一句話：「不需要花心思討好討厭你的人，多解釋反而狼狽」，同時也有感而發表示：「我可能沒有辦法讓討厭我的人喜歡我，但我一定會努力讓喜歡我的人更喜歡我。」貼文曝光後，立刻湧入大批網友留言替她加油打氣「妳超棒」、「妳最棒，繼續加油」、「必須要支持起來的啊。」