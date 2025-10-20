小S、蔡康永金鐘合照出自兒子！陸元琪：你讓媽媽太感動

▲小S與蔡康永合體替第60屆金鐘獎頒發最佳綜藝節目主持人獎。（圖／翻攝小S臉書）

圖文／鏡週刊

第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮上，小S（徐熙娣）在姊姊大S猝逝後首度復出，與蔡康永合體登台頒獎，並憑節目《小姐不熙娣》與搭檔派翠克奪下綜藝節目主持人獎，現場令人動容。典禮結束後，小S在臉書曬出多張與蔡康永、派翠克的合照，這組照片竟出自音樂人袁惟仁（小胖老師）與前妻陸元琪之子袁義之手。

照片曝光後，袁義也在社群平台發文，坦言難以置信自己能在短短6個小時內拍出「會被永遠流傳的照片」。他感性寫下，「我一直不太會說話，所以才這麼愛拍照。謝謝那些比我還相信我的人，讓我在照片裡找到自己。」

陸元琪隨後也在臉書發文分享母親的驕傲與感動。她寫道，「要用多少錢才能換來一個好小孩呢？好小孩，無價。」並透露，原本想讓兒子當機師，卻因現實壓力未能如願，不確定是否兒子為體諒母親而改走攝影路，但看著孩子用鏡頭拍出有情感的作品，仍深感欣慰。她動情地說：「從飛機到相機，他總是全力以赴。他的好，說不完。」

貼文最後，陸元琪感性喊話，「你在天上的婆婆、阿姨、跟抱抱，昨晚肯定也開香檳慶祝了。愛你的認真，為你感到無比驕傲。」



