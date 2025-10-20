陳偉霆剛官宣當爸「超模妻遭挖結婚史」　何穗前夫爆假富豪…真相打臉

記者陳芊秀／綜合報導

香港男星陳偉霆於18日官宣得子，孩子的媽是大陸超模何穗，女方在此之前因清空微博被瘋傳秘婚懷孕，如今正式宣布升格當爸媽，感情開花結果。外傳兩人已經領證，而現年36歲的何穗被挖出曾有一段婚姻，11年前曾登記結婚又閃電離婚，傳出是因為遭騙婚。

▲陳偉霆、何穗官宣懷孕生子，傳雙方已經領證結婚。（圖／翻攝自微博）

陸網瘋傳何穗第一段婚姻史，傳出她在11年前曾登記結婚，隔年更一度曬出結婚證，但當時沒有公開新郎身分，且在不久後刪文並對外宣稱單身，疑似「閃婚又閃離」。網傳她之所以火速離婚，是因慘遭「騙婚」，雙方當時因為超模奚夢瑤介紹相識，不料男方結婚婚房、公司都是租的，讓她在婚後7個月便心死斬斷關係，但傳言從未獲得當事人證實，她與奚夢瑤也繼續有往來。

▲陸網瘋傳何穗有過一段婚姻，前夫是紀煥博。（圖／翻攝自微博）

緊接著網路又有爆料指出，何穗前夫是紀煥博，男方2023年曾帶超模妻子王詩晴參加《再見愛人3》，雙方面對婚姻中存在的問題，現在已和好如初，不時在社群網路放閃。而傳聞火速將「網傳何穗前夫曾參加再見愛人」衝上微博熱搜，對此王詩晴轉發謠言貼文並回應：「假的，謠言止於智者。」事實上，她早在2021年就澄清過一次，「他們之間沒有任何關係且根本不熟，謠言止於智者」。如今烏龍傳言再度襲來，也讓她再次出面，為丈夫與爆料劃清界線。

▲紀煥博超模妻子王詩晴發文否認謠言。（圖／翻攝自微博）