「我可能比你色」琵琶女神卻反咬YTR性騷！對話曝…閨蜜看清斷交

甫入圍「走鐘獎」的旅日YouTuber「多米多羅」，2023年#metoo運動期間被「台藝大琵琶女神」李雨禧指控性騷，新北法院板橋簡易庭去年底判他須賠償10萬元，多米多羅反控她弄壞住處浴室設備、「帶球撞人」，怒批對台灣的司法失望。案件上訴二審，法院檢視女方對話內容曾稱「會不自覺自己講色色的話」，表示她曾明示同意互開黃腔；女方聲稱她曾和閨密哭訴說被多米多羅吃豆腐，但閨密爆料她當時其實有說多米多羅沒有真的碰她。法官認為多米多羅的行為未達性騷擾程度，並指出李雨禧是因為雙方合作破局而不滿，而非遭到性冒犯，最終撤銷原判決，全案不得上訴。

「台藝大琵琶女神」李雨禧2022年11月到日本與多米多羅合作拍片，雙方約定好各拍攝一部影片、發布於各自頻道，多米多羅事後卻被控在討論影片企劃、住宿規劃，以及李女在日本期間，常有不尊重她、性觀念偏差的行為。

根據判決書，多米多羅被控5個行為涉嫌性騷擾，包括在討論拍片能否穿泳衣時，曾問「這個會搖嗎」「就是⋯你動的話 胸部會動」；李女到日本借宿他家期間，因不熟悉浴室按鈕、誤觸呼叫器，多米多羅卻說「不會 我會衝進去洗鴛鴦浴」，李女稱浴室沒有門鎖讓她心生畏懼；雙方在東京迪士尼樂園拍攝時，多米多羅趁機從背後環抱她、手滑過她胸部；曾用不尊重女性之稱謂，直接稱呼李女「ㄋㄟㄋㄟ」；以及在非拍攝期間用手搭住她肩膀等性騷行為。

多米多羅對於相關指控一一駁斥！他指出，2022年6月雙方第一次拍攝影片前，他就主動確認：「所以你能接受開黃腔嗎」，李女答：「對不起我可能比你色，麻煩你幫我多跟女友解釋一下了」「我是那種不自覺會自己講色色的話而不自知的人。想一想還覺得自己很好笑」，且在兩造對話中，李女也曾多次對他表示好感，還說「可是霸道偶喜歡」「好帥喔」「這樣問是都要給我住嗎～～這樣就可以直接拍情侶約會系列了，組成螢幕CP（couple）」「好色」等語。

對於李女不熟悉浴室按鈕一事，李女誤以為按到呼叫鈕會引來警察，多米多羅為了緩和緊張氣氛，開玩笑回道「不會 我會衝進去 洗鴛鴦浴」，李女回應「笑死 傻眼」，甚至最後還說「明天應該要米大人教我放水一次」。多米多羅主張，若李女已心生畏懼，怎麼可能要求他明天再教她放水？且如果真的害怕，她也可以離開他的住處另行住宿。

李女聲稱，她在2022年11月28日向其閨密「橘橘」哭訴被多米多羅偷抱、吃豆腐，但11月30日的IG對話中卻是說：「然後阿米也沒有真的碰我不然我就會跑去找靜（助理）了」。

法院審理指出，「可以一起睡」等對話內容，從前後完整脈絡判斷，就算多米多羅真的有在試探能否發生親密關係，但在李女明確拒絕後他也沒有後續糾纏，如果李女真的認為被性騷，大可另作住宿之安排；「這個會搖嗎」的討論則是根據工作內容的合理討論，難認有性騷情事。

對於李女按錯浴室按鈕，法院發現多米多羅住處的浴室其實有裝門鎖，李女的說詞與客觀事實有所出入，且對話後多米多羅就說要睡覺，如果他真的有任何親密行為的意圖，不會馬上就說自己要去睡覺，認定所謂「洗鴛鴦浴」只是開玩笑。

而在東京迪士尼動手環抱、觸碰胸部一事，前者沒有明確事證，後者從影片畫面檢視，多米多羅當時是低頭看手機、李女轉動拍攝畫面，多米多羅發現李女胸部靠近他後，立刻縮手、身體後退，顯示他明顯有避免碰觸對方胸部；而針對其用「ㄋㄟㄋㄟ」稱呼李女，法院發現，李女此前就在對話中以此自稱。

法院認為，李雨禧曾有明知且明示同意兩造得互開黃腔的主觀態度及客觀事實，根據閨密「橘橘」的陳述，李女主要是抱怨多米多羅在日本的時候不理她、不重視她、不配合她，後來甚至沒有依約上片，不滿多米多羅造成她投入之損失，但並非遭到多米多羅性冒犯。

「橘橘」甚至還爆料，所謂試圖摟腰搭肩是李女隔年6月才「突然想到」的內容，先前李女的陳述是李女刻意引導她整理出來的說法。「橘橘」曾在IG發文說，李女2022年11月說多米多羅沒有碰到她，2023年6月又改口說自己很不舒服，「當時，我作為她的朋友，雖然對這樣的轉變感到困惑，但我選擇相信她。....我逐漸察覺到她的行為常以自身利益為優先，對不同的人或情境，說法經常前後不一。這讓我對我們的友誼產生了深刻反思」，並向多米多羅透露，她們「曾經是朋友現在斷絕往來」。

綜合相關證據與各方說詞，新北地院本月最終判決多米多羅的行為未達性騷擾之程度，撤銷原判決，不得上訴。

