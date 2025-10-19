小S金鐘獎前傳訊息「怕忘1事」　《不熙娣》B2揭對話：實至名歸

記者蔡宜芳／綜合報導

女星小S（徐熙娣）因姊姊大S（徐熙媛）過世，暫停工作已有好一段時間。許久未公開露面的她，17日不僅以頒獎人兼入圍者的身份站上金鐘獎的舞台，更一舉拿下綜藝節目主持人獎，場面相當感人。而身為節目製作人的B2（陳彥銘），19日也分享和小S的對話，直呼「實至名歸」。

▲小S日前在金鐘獎露面，並拿下綜藝節目主持人獎。（圖／翻攝自Instagram／b2_studio）

B2透露，小S在典禮的幾周前，曾傳訊息向他「打預防針」，小S在訊息中寫道：「欸～我想到一件事～如果，我是說如果，我得獎了，然後上台領獎的時候崩潰哭得稀哩嘩啦，可能會亂講話或忘了要感謝你，你不要介意呦！我是怕我忘了～OK，但我是不會忘了感謝我媽啦！」B2坦然回覆她：「沒事的主持之神，到時候自己享受那個瞬間，知道大家多愛你就好。」

B2談到節目《小姐不熙娣》，坦言帶狀節目要好看，又要維持熱度，真的很不容易，「它的難度我之前已經在《康熙》拚過七、八年了，而現在我們撐了八個多月了，大概難度跟那七、八年一樣拚。」

▲小S參加《小姐不熙娣》慶功宴。（圖／翻攝自Instagram／b2_studio）

對於團隊每天熬夜趕腳本、燒腦出題、談合作等，以及Sandy（吳姍儒）扛下重任代班，B2也表達謝意，並感性說道：「這一切一切的努力，都是要幫『主持之神』頂住她愛的節目。繼續好好休息吧！」

此外，B2透露，典禮結束後，原本有問蔡康永是否要一起聚聚，「告訴我他已經先完成這段任務，讓他回家躲一下、休息做自己。真的是我最愛的康永哥～」他也感謝蔡康永總是用最溫柔又堅定的方式陪伴小S的決定和登場。