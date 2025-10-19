直擊／BLACKPINK離台！唱完世運直奔小港機場　Rosé親切探頭說掰掰

記者吳睿慈／高雄報導

南韓天團BLACKPINK稍早結束連續兩天的世運演唱會，她們此趟只有停留短短3天2夜行程，剛剛已經直奔小港機場，搭乘專機返韓，Rosé特地探出頭打招呼說掰掰，相當親民。

▲Rosé親切探頭說掰掰。（圖／讀者提供）

稍早，BLACKPINK演唱會約莫21點05分，成員馬上整裝出發小港機場，Rosé換上輕便的衣服，還特地探出頭來打招呼說掰掰，剩下兩名成員Jennie、Jisoo則是低調走在前，快速鑽入通道，但因速度過快，連現場粉絲都沒認清楚走在前方的是誰。

成員們走得迅速，現場有不少粉絲是剛看完演唱會才到場，來到現場時已經撲空。據了解，此趟疑似只有3名成員離台，還有一名Lisa留在高雄、預計明天離開。

BLACKPINK WORLD TOUR＜DEADLINE＞IN KAOHSIUNG兩場演出寫下5項紀錄，總計超過10萬名觀眾，連續二度帶著世界巡迴登高雄世運開唱，同時也是國際流行歌手在高雄世運史上最高票房紀錄，2023年加上2025年4場演出共超過19萬張門票售出，更是K-POP藝人史上最多次在高雄世運舉辦世界巡迴演唱會（一共4場），她們也是史上首組KPOP藝人，重返高雄世運二度舉辦世界巡迴。

