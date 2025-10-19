ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
直擊／BLACKPINK唱到尾聲⋯Jisoo耳機出狀況！「比專業手勢」機智解決

記者吳睿慈／高雄報導

南韓天團BLACKPINK 高雄世運演唱會19日來到第二天，4位天后一連帶來多首破億金曲，就連最新單曲〈Jump〉都在歌單上，但Jisoo卻疑似耳機出問題，她不斷用眼神示意、機智解決。

▲BLACKPINK高雄演唱會第二天。（圖／讀者提供）

▲BLACKPINK高雄演唱會第二天。（圖／讀者提供）

演唱會獻上多首金曲後，在Rosé唱完個人舞台後，4位天后再度換裝合體，終於唱了最新單曲〈Jump〉，只是唱到一半時，Jisoo卻不斷以眼神暗示後台，手勢二度比著向上，似乎是想調整耳機音量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲BLACKPINK高雄演唱會第二天，JISOO耳機出問題。（圖／讀者提供）

▲BLACKPINK高雄演唱會第二天，JISOO耳機出問題。（圖／讀者提供）

雖然設備出現問題，但Jisoo不慌不忙，在鏡頭照到她特寫時，露出甜美敬業的表情，展現歌手的專業度，最後成功解決問題。

▲BLACKPINK高雄演唱會第二天，JISOO耳機出問題。（圖／讀者提供）

▲BLACKPINK高雄演唱會第二天，JISOO耳機出問題。（圖／讀者提供）

BLACKPINK WORLD TOUR＜DEADLINE＞IN KAOHSIUNG兩場演出寫下5項紀錄，總計超過10萬名觀眾，連續二度帶著世界巡迴登高雄世運開唱，同時也是國際流行歌手在高雄世運史上最高票房紀錄，2023年加上2025年4場演出共超過19萬張門票售出，更是K-POP藝人史上最多次在高雄世運舉辦世界巡迴演唱會（一共4場），她們也是史上首組KPOP藝人，重返高雄世運二度舉辦世界巡迴。

▲BLACKPINK高雄演唱會第二天。（圖／讀者提供）

▲BLACKPINK高雄演唱會第二天。（圖／讀者提供）

