39歲女星高橋智子車禍身亡！騎自行車凌晨遭撞…肇事司機認打瞌睡

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星高橋智子於10月16日凌晨車禍身亡，享年39歲，所屬經紀公司「碗Production」於18日發表訃聞，消息震驚各界。她生前活躍舞台劇演出，也曾演出日劇《緊急偵訊室》、《Last Doctor〜監察醫秋田的驗屍報告〜》等。

▲高橋智子車禍遭撞身亡，享年39歲。（圖／翻攝自X）

據日媒《每日新聞》17日的報導，高橋智子是因一場肇事車禍離世，警方逮捕了38歲職業不詳的西潟一慶。根據肇事嫌犯供詞，在16日凌晨2點45分時，駕駛車輛行經練馬區關町南4丁目青梅街道時，撞上騎著自行車的高橋智子後逃逸，導致對方因此離世。

嫌犯供稱：「我是在打瞌睡狀態下開車，確實撞到了什麼東西，但沒想到是人。」當時行經路人發現倒下的自行車並隨即通報。

經紀公司發聲：「事情發生得太過突然，全體同仁至今仍無法相信、難以接受這樣的事實。」高橋智子是公司創社成員之一，以極大的熱情投入演藝工作，聲明提及「她責任感強、重情重義，深受大家喜愛。對於她留下的貢獻與足跡，我們由衷表達感謝」。

有關高橋智子的葬禮，將尊重家屬的意願，以近親者參加的方式低調舉行，並向外界致意：「感謝一路支持她的粉絲與相關人士，在她生前給予溫暖的應援與支持，謹此致上最深謝意。」

▲高橋智子公司發文。（圖／翻攝自X）