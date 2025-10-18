「小S得獎長超像大S」韓網也看哭！　留言區全淚崩：可能是太思念

記者吳睿慈／綜合報導

小S（徐熙娣）17日以《小姐不熙娣》成功奪下「綜藝節目主持人獎」，在送走摯親大S後，她沈澱8個月，首度現身於大眾前，感動的致詞讓觀眾又笑又哭，不少人留下眼淚表示：「熟悉的小S回來了！」而她得獎的消息，迅速傳回韓網，大批網友也認為小S的表情有一瞬間很像大S，留言回應「原本覺得不像，沒想到我也覺得像了」、「真的滿像的」。

▲▼小S笑起來被指超像大S，姊妹倆有同款笑眼。（圖／金鐘獎官方三立提供、翻攝自具俊曄IG）



[廣告]請繼續往下閱讀...

小S二度成功敲鐘，她17日奪下「綜藝節目主持人獎」，受訪時提到姊夫具俊曄，「其實我姊夫除了每天去金寶山陪我姊吃飯之外，他每天都會畫我姊的畫像，滿屋子都是我姊，不知道能不能有一天辦一個畫展。」消息傳回韓網又是一陣不捨，網友紛紛留言「還是覺得好難過」、「希望他可以盡情好好地悲傷然後振作」。

典禮當天其中一幕，小S笑的時候被台灣網友認為，她的舉手投足竟神奇地與大S有幾分相似，「圓潤了一點，變得像大S」、「笑起來真的好像大S」、「這樣好像大S喔」、「完全是熙媛」。

▲▼台灣網友認為「小S長得超像大S」，韓網認同留言「現在也覺得像了」 。（圖／翻攝自韓網）



事實上，不只台灣網友這樣認為，就連韓國網友也在新聞底下熱烈留言「哇，原本一點都不像的說」、「畢竟是姊妹還是會長得像」、「天啊以前不覺得像，可能是太思念了」」、「長得像是不是至少能帶給具俊曄一點安慰」，但也有人留言「看著看著又覺得好心痛，是不是真的沒有神存在」。