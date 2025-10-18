主播突請假！親回：絕對不是因為玩《寶可夢傳說 Z-A》…遊戲剛開賣

記者陳芊秀／綜合報導

46歲日本電視台人氣主播森圭介資歷豐富，自去年（2024）起主持晚間新聞《news every.》，只是昨日（17）卻無預警缺席，搭檔女主播鈴江奈奈僅代為告知「森主播今天請假」沒有多加說明。而超人氣電玩《寶可夢傳說 Z-A》於16日剛開賣，意外引發日網聯想，本人為此親自回應。

▲日本電視台主播森圭介請假缺席節目，原因意外引發揣測。（圖／翻攝自X）

森圭介突然缺席節目，並在節目開始前透過社群平台「X」（舊Twitter）發文：「今天我不上班。」他同時強調：「絕不是因為想玩《寶可夢傳說ZA》才請假。真的只是剛好碰巧而已。」並補充：「順帶一提，我選擇了菊草葉（チコリータ）。」此外，他還寫道：「這是為了自我提升而取得的休假。工作與生活的平衡很重要。」他的發文超過299萬瀏覽，也成為網路話題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲森圭介發文否認請休假不是因為《寶可夢傳說ZA》。（圖／翻攝自X）

一向坐鎮新聞節目的主播突然請假也掀起關注，網友紛紛留言「能了解你的心情，附帶一提我選了小鋸鱷」、「我選了暖暖豬，效果拔群！」還有許多網友表示自己也選了菊草葉。更有人認為就算是因為玩遊戲請假也沒問題，「請假也不需要理由吧」、「可能只是巧合，但他玩得很開心這點倒是很明顯」、「每天都要直播，請假變得很困難吧」。