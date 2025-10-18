威廉爆閃兵5個月奪獎！妻深夜吐心聲：沒發生你就不會從繁忙工作中回家

記者潘慧中／綜合報導

威廉5月爆出涉嫌偽造病歷的閃兵爭議，引發輿論譁然。事隔5個月，他17日以《來吧！哪裡怕》和敖犬（莊濠全）、小煜（楊奇煜）、阿緯（劉峻緯）、小杰（廖允杰）、王子（邱勝翊）、朵拉Dora（謝雨芝）拿下第60屆金鐘獎實境節目主持人獎。對此，老婆卓君澤18日凌晨也感性發文了。

▲威廉停工後在家一打二。



卓君澤有感而發地說，在公部門工作時，通常都是7點上班、7點下班，「常常被問：『那妳小孩誰在顧？』」她坦言原以為大家會自然想到孩子的父親，卻還是總被問「是誰在顧」，讓她哭笑不得地說：「沒想到大家還會再確認一次是『誰』XD」。

成為二寶媽後，卓君澤感謝威廉在家庭中的付出，「老公帶娃的實力已經海放我好幾條街。」老公不但能一打二去早餐店吃飯，還可以邊餵奶邊顧大兒子，「對他來說是再平凡不過的日常。而我，一打二之前還要先做心理建設、深呼吸三回。」

▲卓君澤有看到威廉在反省，也謝謝老公對家庭的付出。



談起威廉的閃兵爭議，卓君澤有感而發地說：「如果沒有發生那件事，你就不會從繁忙的工作中回到家，我可能也不會選擇重返職場；沒有重返職場，也就不會再找到那個，為堆積成山的工作量感到興奮、看著鏡子裡閃閃發光的自己。」

▲威廉（左起）、敖犬、朵拉、阿緯、王子和小杰拿下「實境節目主持人獎」。



對此，卓君澤想謝謝威廉的付出，「謝謝你成就了我，也成就了這個家，在我全力奔跑的時候，成為最穩的後盾；在家裡，成為父代母職的最佳代表。你深深自省、真誠成長的樣子，我都看在眼裡。謝謝你在鏡頭外用最真實的樣子，把「爸爸」這個角色演得最好。」