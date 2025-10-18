Ado真實聲音到場！台北快閃店有驚喜　中文台詞限定吊飾曝光

記者吳睿慈／台北報導

日本「覆面系歌手」Ado於2020年出道即一鳴驚人，她今年除了發行了個人首張精《Ado’s Best Adobum》、完成第二次世界巡迴演唱會外，更在全球各地設置限定快閃店，而台灣歌迷引頸期盼的「Ado 5周年紀念-台北快閃店」將於10月18日起於台北市中山區正式開跑，店內還有Ado本人錄製的迎賓聲音訊息，粉絲朝聖看點滿滿。

▲快閃店店內將有Ado本人錄製的音檔。（圖／環球音樂提供）



Ado 5周年紀念台北快閃店現場設置出道5年來的作品歷程、大事記以及互動式旋轉牆背板，粉絲可以在旋轉牆上看到偶像歷年的人氣歌曲與相呼應的主題角色，Ado本人更錄製了迎賓聲音訊息，該音檔將在店內循環播放。

▲Ado Coser打扮成歷年經典造型。（圖／環球音樂提供）



店內除了帶來身歷其境的追星體驗外，充滿Ado專屬風格的周邊商品琳瑯滿目，現場將陳列出特色T恤、棒球帽、後背包、DIY別針吊飾、經典角色襪子、人物立牌、玫瑰手燈架和隨機小卡等等，還有多項兼具實用性又非常具有紀念價值的台北限定周邊，如T恤、托特包，以及將Ado在台北演唱會舞台上與歌迷互動的中文台詞「開心嗎？」商品化的限定吊飾、精緻別針和壓克力卡套等。

▲Ado台北快閃店店內擺設公開。（圖／環球音樂提供）



「Ado 5周年紀念－台北快閃店」將從10月18日起開放至11月2日為止，部分日期採線上預約制，其他日期不須預約自由進場。這次為了與粉絲一起共襄盛舉，主辦單位環球音樂更舉辦打卡活動，在活動期間現場拍照打卡上傳限動，還有機會抽中官方進口T恤周邊，活動詳情請上環球音樂JK-POP INSTAGRAM帳號查看。