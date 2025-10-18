舒淇主演陸片《尋她》上映3小時遭撤檔！票房僅74萬台幣…片商致歉

記者陳芊秀／綜合報導

影后舒淇主演大陸電影《尋她》於17日上映，不料上映僅3小時，片商緊急宣布撤檔，撤檔前票房累積17.3萬人民幣（約台幣74萬元）。她近日3部新作接連公開，除了Netflix影集《回魂計》、陸片《尋她》，還有自編自導電影《女孩》將於10月31日上映。

▲舒淇主演陸片《尋她》上映當天遭撤檔。（圖／翻攝自微博／尋她）

《尋她》原定於17日在大陸上映，撤檔決定做得相當倉促，在宣布撤檔的數小時前，身為電影女主角的舒淇仍在影廳舉辦主創見面會，電影男主角白客透過VCR連線參與，現場還有賈樟柯、李雪琴等名人到場。片商在官方聲明中表示：「影片將重新選擇檔期與觀眾見面，並於10月17日至19日進行全國點映。」同時向影院同仁及觀眾表達誠摯歉意，強調「即使長路艱難，也終會找到『她』，正如大家終將相逢於銀幕。」

▲《尋她》撤檔公告。（圖／翻攝自微博／尋她）

《尋她》由陳仕忠編劇兼執導，舒淇飾演南方農婦「陳鳳娣」，在經歷失去女兒後，衝破家庭質疑與世俗偏見，執著追尋真相、喚醒自我的動人故事。該片聚焦農村重男輕女、女嬰被害等嚴肅議題，且全片以粵語對白，舒淇全程素顏扮演農婦，呈現精湛演技。其實《尋她》早在2021年殺青，2023年於上海國際電影節首映時獲得「最佳藝術貢獻獎」，然而積壓兩年才得以上映。

▲舒淇《尋她》全素顏扮演農婦。（圖／翻攝自微博／尋她）

陸網曾傳言，電影因為題材問題遲遲未能公開放映，如今選在10月11日閃電宣布定檔，但是排片率低至1.2%，最終片商改稱10月17日至19日為點映（試映），將會另外擇期重新上映。