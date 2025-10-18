ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
小S派翠克宣布「獎金全捐花蓮」
康熙毒舌合體！陳漢典吳宗憲全中槍
小S唱大S作詞曲…Lulu淚崩
小S「現身餐廳慶功」私下狀態全被拍！《不熙娣》班底都哭了：控制不住

記者潘慧中／綜合報導

小S（徐熙娣）、派翠克（柳柏丞）17日以《小姐不熙娣》成功奪下「綜藝節目主持人獎」，不只台上台下哭成一片，在場外收看直播的節目班底們也都超興奮，「讓我們控制不住在餐廳大叫！現在邊打字，又想哭了。」

▲▼《不熙娣》班底pag。（圖／翻攝自Instagram／pagasusyang）

▲小S換下禮服，親赴餐廳和班底們慶功。（圖／翻攝自Instagram／pagasusyang）

Pag 18日在社群網站分享凌晨和小S等人一起在餐廳慶祝的照片，她坦言前一晚哭得稀里嘩啦，「其實完全沒想到我會哭，不管得不得獎，對自己的事情得失心都沒那麼重了，更何況這種事情。」但真正觸動她的，是小S走出場的那瞬間。

▲▼《不熙娣》班底pag。（圖／翻攝自Instagram／pagasusyang）

▲▼小S親切地和Pag合照。（圖／翻攝自Instagram／pagasusyang）

▲▼《不熙娣》班底pag。（圖／翻攝自Instagram／pagasusyang）

「S姐走出來的時候，觀眾給的掌聲讓我瞬間流淚，S姐秒忍不住眼淚也讓我哭出來。」Pag回憶當時情景寫道。她感性地說，自己非常喜歡小S的一切，「她的歌、她回答康永哥的問題、她的黑色幽默，我都愛到不行。」

回首今年經歷的事情，Pag有感而發地說，「還能再和姐一起喝酒好開心，這個節目有翠克，我們也好幸運。」她還特別感謝所有工作人員：「好感激B2哥四年前約我來這個節目，沒有我們辛苦的企劃和幕後團隊就沒有我們。」

▲▼《不熙娣》班底pag。（圖／翻攝自Instagram／pagasusyang）

▲班底們都在餐廳哭成一片。（圖／翻攝自Instagram／pagasusyang）

最後，Pag不忘再度向小S、派翠克真情告白，「主持人獎非他們莫屬，真真切切實至名歸。恭喜S姐、恭喜翠。PS. S姐we’re still waiting for you.」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

小S徐熙娣派翠克小姐不熙娣不熙娣

