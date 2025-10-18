金鐘60／戲劇類頒獎禮5看點！楊謹華3戰柯佳嬿…《影后》網內互打

記者陳芊秀／綜合報導

第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮18日晚間在台北流行音樂中心舉行，本屆適逢金鐘一甲子，《ETtoday星光雲》整理今晚頒獎典禮6大亮點，與觀眾一起關注！

▲金鐘60戲劇類頒獎典禮主視覺。（圖／翻攝自臉書）

亮點1：主持陣容強！曾寶儀隔3年重返金鐘

▲金鐘60戲劇類星光大道與頒獎典禮主持陣容。（圖／翻攝自臉書）

曾寶儀主持第57屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮時獲得一面倒好評，整場典禮有笑聲、有溫度、有專業，更被形容「小金馬」。她相隔3年再度扛下金鐘戲劇頒獎主持，坦言一定有壓力，但也深感榮幸，外界對她控場能力給予極高的信任。此外，典禮開始前星光大道主持人找來黃鐙輝和黃迪揚，更是令人驚喜的安排。

亮點2：網內互打的入圍者

▲《聽海湧》、《影后》、《星空下的黑潮島嶼》網內互打。（圖／翻攝自臉書）

本屆金鐘獎有多個同劇演員入圍同個獎項，競爭更激烈被外界形容「網內互打」。其中《影后》入圍女主角就有謝盈萱林、楊謹華、林廷憶，入圍女配角則有曾莞婷、謝瓊煖、鍾欣凌。另外《聽海湧》入圍迷你劇集（電視電影）男配角獎的有朱宥丞與周厚安，《星空下的黑潮島嶼》是黃河與劉承恩，最終誰能奪下金鐘，在獎項揭曉前已經討論度破表。

亮點3：楊謹華3度對決柯佳嬿

▲楊謹華、柯佳嬿3度同時入圍金鐘最佳女主角。（圖／翻攝自臉書）

除了同劇演員入圍金鐘「網內互打」，楊謹華與柯佳嬿第3度同時入圍金鐘最佳女主角，也是在提名名單揭曉時就已經是話題沸騰。兩人過去在第51屆、第55屆交鋒，柯佳嬿勝出，這次兩人都有突破性演出，對決火花只有更強大。再加上本屆金鐘戲劇節目最佳女主角獎有6人角逐，張鈞甯憑《化外之醫》第一次入圍，曾沛慈憑《太太太厲害》首度角逐最佳女主角，林廷憶《影后》黑馬氣勢強，每位入圍者都有極高呼聲。

亮點4：表演節目勾追劇回憶殺

▲潘越雲、林凡合作表演。（圖／翻攝自臉書）

前一晚金鐘節目類頒獎禮的表演節目深獲高評價，緊接著戲劇類金鐘獎表演節目要勾起追劇回憶殺！典禮邀請歌手林凡與潘越雲攜手，演唱陪伴觀眾走過歲月的戲劇經典歌曲，演唱歌單將受到矚目。特別貢獻獎則由入圍今年第36屆金曲獎最佳演唱組合丹丹貓猫演出。還有新生代樂團「麋先生 MIXER」與「小男孩樂團」首度同台，演唱本屆入圍「戲劇類節目原創歌曲獎」的5首歌曲，展現音樂與戲劇的精彩融合。

亮點5：一代女皇潘迎紫！頒獎嘉賓星光

▲「一代女皇」潘迎紫為金鐘60睽違多年登台。（圖／三立提供）

「一代女皇」潘迎紫應金鐘獎邀請，從香港來台灣出席戲劇類頒獎典禮。她的凍齡模樣震驚台灣民眾，加上過去主演台灣無數經典連續劇《一代女皇》、《一代皇后大玉兒

》、《浴火鳳凰》等，在台灣觀眾心中是一代收視女王，這次更慎重看待出席典禮，承諾會走星光大道，從頒獎典禮開始前就已經給足觀眾期待。

▲潘迎紫是台灣戲劇一代收視女王。（圖／翻攝自臉書）

同時金鐘獎戲劇類頒獎典禮請到的頒獎嘉賓也個個來頭大，包括謝祖武、謝展榮父子檔、苗可麗、林心如、許瑋甯、丁寧、柯震東等人，台上屆時星光閃閃。