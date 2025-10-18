小S復出奪獎全場哭了！　阿信、楊丞琳、吳青峰深夜發聲力挺超暖

記者蔡琛儀／綜合報導

第60屆金鐘獎「節目類頒獎典禮」昨（17）日晚上在台北流行音樂中心圓滿落幕，昨晚典禮最高潮橋段，莫過於因姊姊大S逝世後，已足足8個月沒有公開露面的小S終於現身，搭檔好友蔡康永頒獎，更在最後與派翠克一舉奪下最佳綜藝節目主持人獎，台上台下、螢幕前的觀眾全都哭成一片，既佩服小S的勇敢，更為她的堅強不捨。

▲小S、派翠克拿下金鐘獎。（圖／記者周宸亘攝、三立提供）

昨晚小S得獎後在社群發文感謝蔡康永的陪伴及搭檔派翠克、大S，不少她的圈內好友也都留言、發文力挺小S。昨晚剛和五月天結束鄭州演唱會首場的阿信，深夜轉發了小S的文，並寫：「謝謝妳，謝謝妳們/你們。」並附上天使翅膀的符號，也轉發蔡康永的文章並送上五顆愛心。

而楊丞琳也轉發小S文章，寫：「謝謝妳回到舞台。」與大小S都擁有極深交情的吳青峰則留言：「Love you」，許茹芸也寫：「熙娣妳好棒！超美的！！看到妳的笑容真的好開心，大大恭喜你們！！」Melody留言：「So amazing so strong」（太厲害，太強大）。」

▲小S和蔡康永在金鐘獎上互動感人又好笑。（圖／三立提供）

張棋惠感性寫：「我們在人生道路上，會有不同的失去需要面對，恭喜S姐及派翠克，更想說的是，今天看到S姐就突然很放心不管未來如何，我們都是脆弱又堅強的人類，S姐〜我們大家都愛妳喔！」其他像是春風、李千娜、黃偉晉、關韶文、小賴也都紛紛留言按讚，給鼓起勇氣重新站上舞台的小S打氣。