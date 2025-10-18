ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
小S派翠克宣布「獎金全捐花蓮」
康熙毒舌合體！陳漢典吳宗憲全中槍
小S唱大S作詞曲…Lulu淚崩
王子首認「家有遺傳病史」沒當兵　威廉五個月沒工作：想去阿緯餐廳做外場

記者蕭采薇／台北報導

由Lollipop棒棒堂共同參與的實境節目《來吧！哪裡怕》，獲得第60屆金鐘獎實境節目主持人獎。然而威廉今年捲入閃兵風波，連帶六棒當年都沒服兵役的事情，再度掀起討論。其中王子過去未曾對此有過說明，慶功宴上被問及此事，他也首度正面回應。

▲▼第60屆金鐘獎TVBS慶功宴，實境節目主持人獎，敖犬、威廉、阿緯、小杰、王子、朵拉 Dora/來吧!哪裡怕。（圖／記者李毓康攝）

▲Lollipop棒棒堂以實境節目《來吧！哪裡怕》獲獎，王子也首度回應兵役問題。（圖／記者李毓康攝）

《來吧！哪裡怕》慶功宴上，威廉閃兵事件再次成為話題。他坦言，在沒有工作的這幾個月，腦中閃過不少念頭，包括想去阿緯旗下餐廳做外場端盤子，甚至提過想去美國做房仲。阿緯開玩笑說：「他真的問過要來打工的事，但我缺的是司機。」威廉則說：「我想說以我們的交情，（月薪）給我40萬不為過吧！」

日前受訪時，威廉曾表示，若日子過不下去，會考慮賣房子度過難關。他笑說：「那個新聞曝光後，很多房仲私訊給我，還有那種投資借貸的，不過賣房子是我的下下策。」先傳曾傳出節目原本有第二季，但因威廉而喊停。如今得獎，威廉也說：「我再把事情面對一下，當然是很希望（棒棒堂）未來的合體或節目。」

▲▼第60屆金鐘獎TVBS慶功宴，實境節目主持人獎，敖犬、威廉、阿緯、小杰、王子、朵拉 Dora/來吧!哪裡怕。（圖／記者李毓康攝）

▲Lollipop棒棒堂和朵拉，以實境節目《來吧！哪裡怕》獲得金鐘獎「實境節目主持人獎」。（圖／記者李毓康攝）

威廉日前受訪時，也承認「棒棒堂六人都沒有當兵」，事實上過去王子未曾提過自己兵役問題，如今他也首度回應，坦承的確未服兵役，王子解釋：「因為我有家族遺傳病史。」

阿緯則緩頰說道：「大家不要擔心，這件事我們百分之百合情合理，我們已經沒有兵役問題了。就等威廉的官司到了，會給大家一個答案。事情已經發生了，我們就是勇往直前。」

劉品言挺8月孕肚走紅毯包緊緊 「胸跟肚一起變大」怕嚇到大家

剛剛
剛剛
1小時前31

小S憋不住了！逼問Lulu「陳漢典GG尺寸」　夫妻倆超真實回應全場笑歪

1小時前10

金鐘獎／棒棒堂奪主持人！阿緯鬆口20週年演唱會　「回到第一次開唱的地方」

1小時前60

小S首鬆口復出時間！悲認不敢面對跨年「原因全場噴淚」　暖心謝蔡康永

2小時前71

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵　威廉五個月沒工作：想去阿緯餐廳做外場

2小時前38

河北彩伽現身台北時裝週！零死角臉蛋曝光 下一站秒奔台中

2小時前30

Lulu爆典禮前一天崩潰　陳漢典「妳只有0跟100」超暖打氣

2小時前52

金鐘獎／棒棒堂陷逃兵風波仍奪獎！　評審主任說話了：不會先入為主

2小時前124

小S突痛哭「S媽傳催淚訊息」！曝具俊曄家滿滿大S　公開想完成心願

3小時前116

小S頸後刺「媛」深意引淚崩！　蔡康永紅了眼眶：重要的是妳重拾笑容

4小時前1417

金鐘獎／小S奪獎全場哭翻！評審主任曝「壓倒性勝利」關鍵：不是因為大S

