王子首認「家有遺傳病史」沒當兵　威廉五個月沒工作：想去阿緯餐廳做外場

記者蕭采薇／台北報導

由Lollipop棒棒堂共同參與的實境節目《來吧！哪裡怕》，獲得第60屆金鐘獎實境節目主持人獎。然而威廉今年捲入閃兵風波，連帶六棒當年都沒服兵役的事情，再度掀起討論。其中王子過去未曾對此有過說明，慶功宴上被問及此事，他也首度正面回應。

▲Lollipop棒棒堂以實境節目《來吧！哪裡怕》獲獎，王子也首度回應兵役問題。（圖／記者李毓康攝）

《來吧！哪裡怕》慶功宴上，威廉閃兵事件再次成為話題。他坦言，在沒有工作的這幾個月，腦中閃過不少念頭，包括想去阿緯旗下餐廳做外場端盤子，甚至提過想去美國做房仲。阿緯開玩笑說：「他真的問過要來打工的事，但我缺的是司機。」威廉則說：「我想說以我們的交情，（月薪）給我40萬不為過吧！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

日前受訪時，威廉曾表示，若日子過不下去，會考慮賣房子度過難關。他笑說：「那個新聞曝光後，很多房仲私訊給我，還有那種投資借貸的，不過賣房子是我的下下策。」先傳曾傳出節目原本有第二季，但因威廉而喊停。如今得獎，威廉也說：「我再把事情面對一下，當然是很希望（棒棒堂）未來的合體或節目。」

▲Lollipop棒棒堂和朵拉，以實境節目《來吧！哪裡怕》獲得金鐘獎「實境節目主持人獎」。（圖／記者李毓康攝）

威廉日前受訪時，也承認「棒棒堂六人都沒有當兵」，事實上過去王子未曾提過自己兵役問題，如今他也首度回應，坦承的確未服兵役，王子解釋：「因為我有家族遺傳病史。」

阿緯則緩頰說道：「大家不要擔心，這件事我們百分之百合情合理，我們已經沒有兵役問題了。就等威廉的官司到了，會給大家一個答案。事情已經發生了，我們就是勇往直前。」