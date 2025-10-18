瓊瑤經典改編舞台劇…林心如到場力挺　「第一代女郎」驚喜回歸！

記者黃庠棻／台北報導

改編自瓊瑤經典小說《一簾幽夢》與《窗外》的全新舞台劇《你的故事我的夢》，在今（17）日晚間於臺北表演藝術中心正式迎來世界首演。包括林心如、雷嘉汭、李國超、趙永馨、李芳雯、于子育、李沛旭、田羽安、張家慧、宇宙林思宇、梁舒涵、葛兆恩、黃靖倫等人都到場力挺。

《你的故事我的夢》將《一簾幽夢》與《窗外》巧妙融合，每個角色都在選擇中受傷，也在愛裡成長。有人決然離開，有人困守枷鎖，難償一生情債；也有人歷經千迴百轉，決定不再漂泊。與此同時，貫穿瓊瑤小說的「白狐傳奇」也在劇中隱隱現身，帶領觀眾穿梭於命運縫隙，學會愛自己、愛他人，也學會勇敢接受被愛。

在首演的星光場上，曾與瓊瑤老師共同締造華語影視輝煌年代的藝人也驚喜現身。林心如、李國超、趙永馨皆曾與瓊瑤老師合作，見證了那個屬於瓊瑤的黃金年代，也因她的作品而走進大眾視野，成為無數觀眾心中的經典身影。多年之後，他們再度在劇場相聚，如同一場溫柔的時光倒流，燈光一亮，彷彿又回到了那個愛得濃烈、情感奔騰的年代。

再度走進熟悉的情節氛圍的林心如，彷彿回到當年初登瓊瑤作品時的青春時光；她的出席，也為現場增添濃厚的情懷色彩。而首次在劇場接觸瓊瑤作品的雷嘉汭、葛兆恩、梁舒涵與宇宙林思宇，則以新生代的眼光感受那份直白而奔放的愛情氛圍；對他們而言，那個屬於瓊瑤年代的情感張力既震撼又浪漫。

值得一提的是，本劇特別邀請「第一代瓊瑤女郎」歸亞蕾擔綱聲音演出。她以溫柔細膩的嗓音，串起整部作品的情感脈絡，也喚起觀眾對經典瓊瑤時代的集體記憶。歸亞蕾的演藝生涯正是從瓊瑤作品起步，她主演的《煙雨濛濛》一舉奪下金馬影后，成為當時最具代表性的銀幕女神。這次「用聲音重返舞台」，讓現場觀眾在劇場氛圍中，再次聽見那個愛得純粹、愛得無所畏懼的年代。

《你的故事我的夢》於2025年10月18日至19日，還有兩天於台北表演藝術中心演出，12月13日移師高雄衛武營國家歌劇院登場。本劇集結隋棠、莊凱勛、李千娜、曾少宗、林雨宣、湯志偉、周丹薇，以及蘇育玄、劉黛瑩、王牧語、陳武康、楊宗昇等實力派演員，同台呈現瓊瑤經典，以經典文學為骨、當代舞台語言為血，不只是懷舊，更是對愛與勇氣的全新詮釋。購票請洽寬宏售票系統。

