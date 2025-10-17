LIVE／BLACKPINK今晚包機降落小港！　《ETtoday》準時直播

記者吳睿慈／高雄報導

南韓人氣女團BLACKPINK終於來了！她們預計在18、19日於高雄世運主場館舉行最新巡演「DEADLINE」，稍早她們從韓出發，準備飛來小港機場，Jisoo看到大陣仗韓媒拍攝，親切地鞠躬問好，接著Jennie、Lisa、Rosé等人陸續抵達現場《ETtoday》也會前往小港現場直播，帶大家直擊最新畫面。

▲BLACKPINK即將在晚上降落高雄。（圖／翻攝自BLACKPINK臉書）



BLACKPINK於2016年出道，唱紅多首破億神曲，4位成員各有不同魅力，不論是團體活動、單飛活動都繳出一張亮眼成績單，她們自7月起展開最新巡演「DEADLINE」，10月18、19日週末即將來到台灣站並登上世運，引起全台BLINK一陣追星潮。

為迎接BLACKPINK的4位天后降臨，高雄市安排6大地標點燈，自10月13日起連續7天在愛河、大港橋、高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心、高雄火車站、美麗島捷運站等地，同步點亮代表BLACKPINK的粉紅色系燈光，邀請樂迷共同迎接這場年度盛事。

稍後，女孩們也將搭乘專機來到台灣，直接在高雄小港機場落地，粉絲無法親臨現場沒關係，《ETtoday》預計準時直播，與廣大BLINK分享第一手畫面。