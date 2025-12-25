最好的耶誕禮物！　孫燕姿官宣了「確定明年上半年台北開唱」

記者蔡琛儀／台北報導

天后孫燕姿「就在日落以後」巡迴演唱會自2025年起跑，經過8座城市，收官場在南京圓滿落幕時刻，她在台上一句：「我們明年見。」尾聲背景音樂更播放重新編曲配唱的〈接下來〉，台下歌迷們欣喜若狂，為2026年埋下令人期待的伏筆。

▲孫燕姿繼今年10月高雄巨蛋演唱會後，明年確定來台北開唱。（圖／MAKE MUSIC提供）

官方更於今天耶誕節這天，重磅宣佈2026上半年將前進香港、蘇州、吉隆坡、台北，也會有更多其他城市場次，無疑是送給歌迷朋友們最棒的耶誕禮物，孫燕姿與家人共度耶誕和新年佳節後，再度全心投入準備新年度的巡演。並溫馨提醒歌迷朋友，以MAKE / MUSIC 網站和藝人及主辦的官方平台所發佈的訊息為準，千萬不要透過來路不明的管道購票，以免上當受騙。

而她的〈日落 Live〉單曲也已在各大數位平台全面上線，沒有炫目的編曲，沒有刻意的情緒起伏，一首在日落後重新升起的歌，把萬人收進同一個光裡的時刻，象徵孫燕姿出道25週年最溫柔、也最堅定的一次自我回應，訴說著日落不是結束，期待2026有大家的日落。

▲孫燕姿宣布2026年上半年巡演場次。（圖／MAKE MUSIC提供）

孫燕姿日前在南京站的影片中感性說：「在看日曆的時候想說，怎麼那麼快就到了今年的最後一場，其實從新加坡開始到南京，會覺得那個氛圍是非常不一樣的，一開始是從概念，接著一路的籌備，歌要落在什麼點，每個段落要怎麼開始、怎麼結束，下一個橋段為什麼要這樣做，講的話、每一個環節，甚至每一站，都會有一些改變的東西。」孫燕姿坦言，有時候很崩潰，會覺得有數不盡的東西在空氣中，所幸團隊很強大，「我講的東西他們已經很習慣了，當我說隨便講，就是一定要記下來。」