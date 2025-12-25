ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
安心亞罹癌媽「做性別重置手術」談黃昏百合戀　新戲內幕超催淚！

記者黃庠棻／台北報導

「聖誕節首選必追台劇」《整形過後》播出深受全台25-64歲女性喜愛，在本週六（27日）最新劇情，温昇豪拋直球問安心亞「那晚我表現好嗎？」曖昧氛圍拉滿；温昇豪在張榕容婚前一天失態，揭開不為人知的共同創傷；命中註定的韓系歐巴李廷鎮也即將現身攪動情感漩渦。

▲《整形過後》播出後，深受全台女性喜愛。（圖／六魚文創提供）

▲《整形過後》播出後，深受全台女性喜愛。（圖／六魚文創提供）

温昇豪在《整形過後》中化身「行走費洛蒙」的整外神手「江浩宇」，挑戰從影以來最多激情與曖昧尺度。他坦言角色必須在「油腔滑調耍帥」與「不讓人討厭」之間精準拿捏，直言「其實蠻困難的，但也是很難得的螢幕體驗。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《整形過後》播出後，深受全台女性喜愛。（圖／六魚文創提供）

▲《整形過後》播出後，深受全台女性喜愛。（圖／六魚文創提供）

然而，當張榕容飾演的「雅頌」重返温昇豪的生命，這名看似遊走情場的男人，開始在張榕容與安心亞飾演的「蘇菲」之間徘徊動搖。温昇豪形容，對江浩宇而言，雅頌是一起熬過醫學院長夜的青春記憶，而蘇菲則是始終在身後撐住他的現實後盾「她們從來不是誰取代誰，而是分別讓他記得自己曾經是誰，也逼他正視現在該成為什麼樣的人。」這道橫跨過去與現在的三角習題，也成為《整形過後》最引人關注的感情發展。

▲《整形過後》播出後，深受全台女性喜愛。（圖／六魚文創提供）

▲《整形過後》播出後，深受全台女性喜愛。（圖／六魚文創提供）

《整形過後》劉瑞琪與曹蘭這對「百合戀」也將在第5、6集迎來放閃高峰，劉瑞琪飾演的「永馨」與曹蘭飾演的「淑華」到晚年重新相戀，永馨共舞淑華、淑華溫柔按摩永馨的腳，用這份熟悉喚回過往的情感。曹蘭表示首度演出百合戀，每場戲都不容易詮釋「因為淑華是比較內斂的個性，怎麼呈現那份感情是非常挑戰的。」

▲《整形過後》播出後，深受全台女性喜愛。（圖／六魚文創提供）

▲《整形過後》播出後，深受全台女性喜愛。（圖／六魚文創提供）

然而永馨堅定跨越身體與年齡框架，選擇為自己而活，這份勇敢，也讓最親近的人承受巨大拉扯，曹蘭與安心亞壓抑的恐懼、愛與不捨即將全面爆發。安心亞分享，在《整形過後》中讓她情緒最難抽離的，正是母親即使身患癌症，仍堅定選擇進行性別重置手術、勇敢追尋真正自我的時刻。

▲《整形過後》播出後，深受全台女性喜愛。（圖／六魚文創提供）

▲《整形過後》播出後，深受全台女性喜愛。（圖／六魚文創提供）

談到如果現實中必須在「極端冒險的手術」與「延續生命」之間做出選擇，安心亞也誠實表示自己同樣會陷入掙扎「我可能也會很糾結，因為我也很害怕失去我唯一的親人。」

▲《整形過後》播出後，深受全台女性喜愛。（圖／六魚文創提供）

▲《整形過後》播出後，深受全台女性喜愛。（圖／六魚文創提供）

《整形過後》本週預告五大看點，張榕容深埋多年的情感傷疤終於被揭開，在街頭情緒潰堤擁抱温昇豪痛哭，逼出最脆弱的一面；另一方面，温昇豪對安心亞直球開撩「我還是希望妳可以跟我的刀，我不想要其他人。」兩人關係急速升溫。

此外，夏騰宏角色徹底黑化，墮落成賭徒後他再度回頭勒索温昇豪，上演最叛逆橋段；同時温昇豪為安心亞的母親做出關鍵抉擇，張榕容遇見李廷鎮，都牽動爵仕美診所未來走向。最揪心的是，劉瑞琪堅持進行性別重置手術，面對不可逆的選擇，女兒安心亞與伴侶曹蘭在陪伴中緊緊相依，這條情感線預告會是「本週最催淚的一段」。

▲《整形過後》播出後，深受全台女性喜愛。（圖／六魚文創提供）

▲《整形過後》播出後，深受全台女性喜愛。（圖／六魚文創提供）

由六魚文創出品、温昇豪監製，六魚文創與絡思本娛樂聯合製作，《最佳利益》導演林立書執導的《整形過後》，本週六（27日）晚間9點在公視頻道首播，連播2集；晚間11點在公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video播出2集；八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視將於明年接棒播出，敬請期待。

