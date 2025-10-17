金鐘獎／王世堅來了！邰智源「披頭散髮」神模仿全笑翻　網一面倒讚爆

記者張筱涵／綜合報導

邰智源和安心亞今（17日）是金鐘獎節目類頒獎典禮的頒獎人，一上台安心亞就虧邰智源說「等一下，王世堅委員，你不是要去立法院開會嗎？你怎麼有時間來參加金鐘獎」，邰智源立刻把頭髮拆了，一秒變身王世堅，模仿最近超夯的「從從容容，游刃有餘」，150秒超強模仿秀笑翻全場。

►【第60屆金鐘獎得獎名單】看這裡

▲邰智源、安心亞一搭一唱超逗趣。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）



[廣告]請繼續往下閱讀...

一上台就被cue模仿王世堅，邰智源傻眼：「不是說好待會再說嗎？」安心亞馬上反虧：「你以前也是劇本改來改去，我花了一天把台詞背好，你一來就把我角色改成男生。」邰智源隨即將頭髮橡皮筋拆掉，頭髮往前一撥，一秒變身王世堅的招牌髮型，接著擺出王世堅的手勢和模仿語氣，「謝謝大家！我想最近我應該是網路上最紅的人！」

邰智源一路點名曾國城、阿ken，最後連沒到場的胡瓜都被拿出最近的合約糾紛虧：「胡瓜先生好像沒有來，可能還在跟民視談合約。」更講了超紅流行語：「希望每一個上台的人，都能從從容容、游刃有餘。阿KEN也入圍了最佳導演，我希望萬一他們上台的時候，阿KEN不要踩到她的裙子，要不然就會連滾帶爬、匆匆忙忙！」」

搞笑的是，安心亞馬上揭曉邰智源手裡寫滿了小抄，大聲虧：「沒出息！」邰智源隨即接下「謝謝大家！我沒出息！希望大家都有出息。」準備開始看入圍名單的影片時，邰智源又將頭髮往後撥恢復正常語氣，兩種身分切換自如，展現模仿界大前輩的超強實力，也讓網友一面倒狂讚：「今天最讚表演！」

►更多【第60屆金鐘獎】相關新聞

▲邰智源模仿王世堅引起現場笑聲不斷。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）