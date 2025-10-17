Albee出國脫了！解放深V泳裝「根本包不住超兇上圍」事業線全看光

記者潘慧中／綜合報導

Albee（范乙霏）外貌甜美且擁有C罩杯好身材，忙碌之餘，仍不忘和粉絲分享生活點滴。她17日便在社群網站上傳了一系列泳裝照，「不小心太快樂了，下次小心一點」，立刻吸引大批網友按讚。

▲Albee出國解放泳裝。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）



Albee最近和一群好友出國散心，旅途中不忘在泳池邊玩樂。照片中，可以看到她放下一頭及腰長髮，戴上黑白格紋寬沿草帽，增添度假氛圍。

▲Albee辣露好身材。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）



格外引起討論的是，Albee以深色泳裝入鏡，相當映襯她的白皙膚色。泳衣是簡約的細肩帶設計，深V交叉繩結完美襯托出渾圓半球，深邃事業線完全被看光光。她下半身搭配三角泳褲，展現纖細腰身和修長美腿。

▲Albee自信展現曲線。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）



婀娜多姿的曲線再度掀起話題，也讓不少粉絲好奇Albee維持體態的方法，既能甩掉贅肉、又能保持豐滿上圍，事實上，她特別喜歡吃地瓜，可以用便宜的價格買到這個高纖又極富營養的食物，真的很划算。另外，粉絲也常可以看到她分享吃水果的照片，從芭樂到各種莓果類食物都吃，營養均衡滿點！

▲Albee秀出修長美腿。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）



口渴的時候，Albee除了喝水，她也經常喝無糖豆漿，而此舉對身體之好其實有經過研究證實，如果每天喝2瓶無糖的高纖豆漿，久而久之不但能增加肌肉量的比例，還能提高基礎代謝率，有助於養成易瘦體質。此外，如果有空的話，她曾透露會熬煮紅豆水，這對消除下半身水腫、維持V字瓜子臉很有效。