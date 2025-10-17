NONO涉性侵遭判刑2年6個月　歌后老婆朱海君最新動向曝光！

記者蔡琛儀／台北報導

屏東縣政府社會處為鼓勵熟齡族群積極參與社會、展現自信風采，特別舉辦「2025彩色時代50+ 青春奔FUN 屏東熟齡社團嘉年華」，活動將於10月19日下午2點30分至晚間7點，於屏東縣立體育館館外草皮熱鬧登場，並邀請五組橫跨世代的金曲重量級歌手共襄盛舉，包括沈文程、施文彬、南方二重唱、曾瑋中，還有近來因老公NONO涉性侵遭判刑2年6個月，目前官司尚未落幕，而低調行事的朱海君。

▲朱海君近年行事相當低調。（圖／屏東縣政府提供）

金曲金鐘雙料歌王的沈文程，開場將演唱一連串經典曲目；緊接登場的是近年以〈必巡〉翻紅的曾瑋中，他融合原民節奏與流行語彙，將以滿滿能量點燃現場，展現熟齡世代的新風貌；三度獲金曲獎的南方二重唱，將以溫柔合聲演繹懷舊組曲與民歌經典，喚醒跨世代的共鳴。

金曲台語歌后朱海君則以台語與客語雙聲道演出，選唱〈鳳飛飛組曲〉、〈新不了情〉、〈南下列車〉與〈過去．未來組曲〉，唱出熟齡女性的溫柔與自信，深深感動全場；壓軸登場的施文彬則將帶來〈傷心酒店〉與〈再會啦心愛的無緣的人〉，五位實力派歌手接力演出，透過音樂點亮熟齡舞台，傳遞青春不老的精神。

▲▼ 沈文程、施文彬出席2025彩色時代50+ 青春奔FUN 屏東熟齡社團嘉年華」。（圖／屏東縣政府提供）

全場由知名廣播人陳昭瑋擔任主持，除了金曲卡司演出，活動同步安排30組熟齡社團接力演出，涵蓋歌唱、舞蹈與樂團等多元展演。現場規劃25攤社團互動體驗與30攤創意市集，集結在地美食、文創手作與友善商品，打造熱鬧又有感的熟齡交流場域。

▲▼ 曾瑋中、南方二重唱。（圖／屏東縣政府提供）