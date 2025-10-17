《我想死，但想吃辣年糕》白世熙驟逝　「生前捐心臟、肺等」救5條生命

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣暢銷書籍《我想死，但我想吃辣年糕》由白世熙所撰寫，她寫出自己與精神科醫生的對話，平淡又日常的字句，拯救了無數憂鬱症患者，怎料，韓媒17日傳來她驟逝的消息，享年35歲。而令粉絲不捨的是，她生前仍遺愛世間，簽下了器官捐贈同意書，因此救活了5條生命。

▲《我想死，但我想吃辣年糕》作家白世熙驟逝。（圖／翻攝自韓國器官捐贈組織）



根據韓媒報導，白世熙在近日離世，而她生前簽下了器官捐贈同意書，16日在國民健康保險一山病院被判定腦死後，捐出了肝臟、心臟、兩側腎臟與肺，一共救活了5條生命，而她去世的消息，在17日對外公開，震撼粉絲。

白世熙是家中老二，從小就喜歡讀書與寫作，大學就讀文藝創作科系，畢業後在出版社工作了5年，而她在確診持續性憂鬱症後，把自己與精神科醫生的對話寫下來，並出版了《我想死，但我想吃辣年糕》，書籍療癒許多患者，並給予大眾希望，不少人看著看著就哭了，更被翻譯成許多語言，台灣也是暢銷排行榜的國家。

▲《我想死，但我想吃辣年糕》療癒許多憂鬱症患者。（圖／翻攝自韓網）



沒想到，韓媒傳來白世熙驟逝消息，白世熙妹妹證實死訊，並哀悼：「我最愛的姊姊寫下文字，透過文字與人們分享心情，用寫作傳遞希望、養育夢想，姊姊愛著許多事，又無法討厭任何人的善良心靈，請妳在天上好好休息，我真的非常愛妳。」

韓國器官組織捐贈院院長也表示：「我們深深感謝白世熙與其家人實踐生命分享的溫暖之愛。白世熙以溫暖的文字安慰了許多人，也給了許多人希望，在她生命最後所分享的愛，化作了拯救他人的奇蹟與新的開始。」