快訊／「亞洲最美」克拉拉離婚了！　公司證實「豪門婚姻6年破碎」

記者吳睿慈／綜合報導

擁有「亞洲第一美」的女星克拉拉（Clara、李成敏）於2019年宣布結婚嫁給富商Samuel Wang，怎料，豪門婚姻只維持6年，她稍早透過公司證實，夫妻倆已經在8月協議離婚。

▲「亞洲最美」克拉拉離婚了。（圖／翻攝自克拉拉IG）



克拉拉17日透過公司KHS Agency證實，「克拉拉已於8月完成協議離婚的手續，兩人經過長時間討論，最后做出了分開的決定。」公司方面也補充說明，晚2個月公布的原因，「因考慮到雙方家庭的立場，並在彼此理解的過程中花費了一些時間，因此消息才會晚到現在告知，懇請大家諒解。」

事實上，克拉拉自從結婚後，幾乎淡出演藝圈，她也正式宣告回歸演員身份，「希望大眾今後也能繼續給予Clara作為演員的努力不變的關心與鼓勵。」

▲克拉拉因擁有精緻臉蛋、完美身材受封為「亞洲第一美」。（圖／翻攝自克拉拉IG）



克拉拉於2019年閃電宣布結婚，她當時事業正在上升期，但為愛到異地發展，甚至幾乎淡出螢光幕前，過著幸福兩人世界，她2024年也曾來台為品牌宣傳，當時還放閃維持夫妻感情為「天天說愛你」，怎料，1年時間過去，她透過公司宣布離婚，震撼娛樂圈。