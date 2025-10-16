被花花出賣竟是「妖豔賤貨」 曾莞婷放話「新家留好獎座位置」

記者葉文正／台北報導



東森超視《驚奇旅明星》今舉行開播記者會，主持陣容包括苗可麗、曾莞婷、花花和周曉涵4大女神，花花的禮服下半身幾乎鏤空，白皙美腿與美臀一覽無遺，十分火辣，而以「影后」入圍今年金鐘女配角的曾莞婷僅小露酥胸，她笑說最近已開始控制飲食，等到後天的金鐘典禮，禮服將「非常驚人」。

▲花花(左起)、曾莞婷、苗可麗與周曉涵一起探險。（圖／東森提供）

苗可麗、曾莞婷和周曉涵本來就有交情，花花因為節目《驚奇旅明星》才加入，但花花個性比較好融入，沒多久就和大家打成一片，她和曾莞婷甚至熟到可以一起上廁所，不過個性隨和的她，卻被大家公認毛最多，曾莞婷爆料「她怕曬，也怕下水，還怕高，什麼都怕」，花花不服氣「但我最後還是克服了啊」，花花還稱讚曾莞婷是「妖豔賤貨」，美艷程度連名模也佩服。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲花花今日禮服走性感路線。（圖／東森提供）

苗可麗則自招不能素顏，「就算是看日出，我都堅持全妝出現，資深藝人就是這樣」。後天就是金鐘獎戲劇類頒獎典禮，曾莞婷提到心情很緊張，「老實說我以為我可以平常心看待，但還是滿care（在意）的」至於金鐘戰袍，她保證絕對厲害：「我今天故意沒穿那麼厲害，就是要留到那一天。」

▲花花也秀美胸。（圖／記者葉文正攝）

對於鍾欣凌嗆她「沒有要讓獎座」，她也透露，已經在新家裝潢預留好獎座的位置，苗可麗則建議她心態保持順其自然，想要的也會手到擒來。「驚奇旅明星」將於10月19日起，每周日晚間8點在東森超視33頻道播出。

▲曾莞婷越來越苗條。（圖／東森提供）

花花也提到這次的合作，「每次都很期待，不知道發生什麼事情，行程也不知道，跟各位姊姊一起出去太好玩，現在還有自己的群組，互相約對方變朋友，莞婷是妖豔的賤貨，這要有一定姿色才能擔當，我很隨和，我膽子比較小，像我皮膚美睡覺睡出來的，但我一定要跟好友一起尿尿。」她也被爆小鮮肉都選她，她則認為他們可能覺得我比較好玩，所以會選我。

▲周曉涵領教到姐姐們的口才。（圖／記者葉文正攝）