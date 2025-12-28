高慧君大小眼正面照曝光！　「剩最後一次手術」吐心聲

記者王靖淳／綜合報導

女星高慧君近年因甲狀腺問題併發罕見斜視，雖經手術治療，但復原狀況未達百分之百。為了根治凸眼困擾，她已接受多次手術，平時會透過社群記錄生活的她，近日也在臉書公開一張大小眼正面照，並以正面的口吻自我喊話。

▲高慧君PO出大小眼正面照。（圖／翻攝自Facebook／高慧君 Tanivu Yatauyungana）

高慧君在聖誕節當天透過臉書發文，並附上一張自拍照，畫面中她戴著一個聖誕髮箍，有著亮色的麋鹿角以及紅色的蝴蝶結，看起來相當應景。照片中還可以明顯看出雙眼有「大小眼」的狀況，且視線焦距不一致。儘管如此，高慧君的皮膚看起來光滑紅潤，氣色不錯，她對鏡頭露出淺淺微笑，並用左手比出了「手指愛心」的手勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高慧君。（圖／翻攝自Facebook／高慧君 Tanivu Yatauyungana）

高慧君在文中自我打氣寫下：「很勇敢正面照一張大小眼照」，同時也感性地表示，心裡其實有太多想祝福的事情，但千言萬語最終化作一句最真摯的信仰告白，直言：「『感謝天主』代表一切」，並在文末標記振奮人心的好消息：「就剩最後一次手術了。」貼文及照片曝光後，讓許多網友看了既心疼又佩服，不少人紛紛留言替她打氣，「加油」、「祝手術順利平安」、「勇敢的女人最美麗。」