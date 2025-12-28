樂團主唱跨界合作詩人！　致敬台語歌王文夏

▲小護士樂團主唱許霈文推出個人首張台語專輯。（圖／許霈文、周星瀚提供）



記者翁子涵／台北報導

小護士樂團主唱許霈文近日推出個人首張台語專輯《時間ê皺紋～寫予島嶼的情歌》，攜手深耕台語詩界的詩人周星瀚，打磨出極富文學詩意與美感的台語歌詞，兩人於董事長樂團鈞董舉辦的第一屆台語歌曲創作營上相識，在被詩人的創作感動下，遂開啟了此次的專輯計畫。

▲▼ 小護士樂團主唱許霈文台語詩界耕耘多年。（圖／許霈文、周星瀚提供）



憶起合作的淵源，身為創作營助教的許霈文笑說，當時他和鈞董都嚇壞了，以為創作營學員都是初心者，竟然暗藏這樣的神級人物，長期耕耘台語詩界的周星瀚則表示，自己是勇於嘗試的人，新的經驗對他來說並不陌生，參與創作營的體驗很新鮮，他也很開心首度與樂壇的合作是交給了許霈文。

專輯中的第一首歌〈故鄉的黃昏〉，是歌手與詩人兩人一同看完台語歌王文夏的紀錄片後，有感而發寫成的致敬之作。取樣了文夏名曲〈黃昏的故鄉〉中的經典句子，前奏吉他音色營造出彷彿從老式收音機流瀉而出的懷舊聲響，勾勒出故鄉黃昏時分夕陽緩緩落下的色澤。

許霈文說先前的創作經驗都是自己一人包辦詞曲與樂器，甚至到音軌剪輯、製作也都必須自己完成，這次能與詩人、製作人王爺斯禹合作，演奏部分也交由各界專業的樂手們，自己只要負責寫好曲和唱歌即可，不僅可以更抽離的看待歌曲，將自我拿掉，再將大家期望表現的情感與狀態融入作品，這樣的嘗試和調整，讓此張專輯中的唱腔於聽感上大有不同，讓他大喊：「真是太爽了！」

聊到專輯中最挑戰的歌曲，許霈文毫不遲疑地選了〈血脈〉，詩人在交付作品時更提到，希望這首歌能有吼腔或北歐重金屬的元素存在，方可表現出作品磅礡的氣勢，這並非許霈文擅長的風格類型，因此在錄製過程，找來了血肉果汁機的鼓手陳彥文和體熊專科的吉他手張天偉與貝斯手海狗加入，周星瀚非常感動且滿意：「看陳彥文打鼓就像看關公舞弄青龍偃月刀，或像趙子龍操練龍膽亮銀腔般，非常過癮！」

