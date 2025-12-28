李俊昊現身台大：我在茶水間泡咖啡給你們！親自見台北分公司員工

記者吳睿慈／台北報導

南韓全能藝人李俊昊於12月27、28日連續兩天在台大綜合體育館一樓舉辦見面會，活動以戲劇《颱風商社》世界觀為主軸，結合音樂演出、主題單元與深度對談，他還一人分飾兩角，一邊是社長「強太風」，同時又回到「應徵者李俊昊」的身分，回答來自台北分公司員工（台下粉絲）的問題。

李俊昊睽違10個月再次來台會粉絲。



李俊昊剛演完戲劇《颱風商社》，馬不停蹄來到台灣與粉絲見面，活動以VCR開場，李俊昊在影片中說：「你願意成為颱風商社的職員嗎？」他化身成社長「強太風」來到台北出差，與台下身為台北分公司員工的粉絲們見面。

見面會上精選劇中3大經典橋段。其中包括沖咖啡時，男、女主角曖昧升溫的名場面，李俊昊笑說自己當時其實是「很認真在泡咖啡」，還幽默表示：「如果粉絲看了感到嫉妒的話，我會出現在大家辦公室的茶水間，泡咖啡給你們喝。」他更特別加碼上演「戲中戲」，現場喝珍珠奶茶，讓粉絲拍攝所謂的「女友視角照」。

李俊昊嘴甜告白粉絲「因為有你們，所以我很幸福」。



而在另一個經典片段—向父親的照片傾訴情感的感人瞬間，李俊昊也分享了拍攝時的心境。他表示，因為自己非常投入這個角色，所以很自然地沉浸在情緒之中，腦海裡浮現的，是如果父親看到自己如今努力後所累積的成果，會是怎樣的情景。

他也分享，身為李俊昊，讓他感到最有成就感的時刻，就是能夠有機會與粉絲朋友們面對面相見。他也謙遜地表示，與其說是我自己一個人做到的，不如說是大家一起完成的，才能成就今天這樣的見面機會。他感性地向粉絲表達感謝之情：「我從來不會覺得大家對我的愛是理所當然的，真的非常感謝粉絲們的支持，我會好好珍惜這份愛與支持，並且一直努力堅持下去。」

李俊昊演唱〈Nothing but You〉。



活動尾聲，他感性表示，「同時身為歌手和演員，我有不同的面貌與演出機會，不管是見面會還是演唱會，真的非常感謝粉絲一直以來的陪伴，支持著各種面貌的我。」而他也溫柔說道：「上次來的時候，粉絲對我說，『一定要幸福』，台北的粉絲總是會先為我的幸福著想，我想告訴你們，今天，因為你們，我真的覺得很幸福。」最後以〈Nothing but You〉作為最終舞台，向粉絲溫暖道別。