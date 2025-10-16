「朴有天舊愛」黃荷娜被爆懷孕！友人：肚子已隆起　孩子爸身分成謎

記者吳睿慈／綜合報導

南韓大企業南洋乳業的孫女黃荷娜曾與朴有天論及婚嫁，兩人交往期間曾多次沾染毒品，這段婚姻後來作廢。她消失於幕前，沒想到，16日被爆出近況，疑似移居柬埔寨，且甚至有人被目擊她懷有身孕的傳聞，掀起韓網熱議。

▲黃荷娜被爆現在住在柬埔寨而且懷孕中。（圖／翻攝自韓網）



黃荷娜曾經在2022年受訪，入獄關出來後她才痛改前非，並以自身經歷告誡「千萬別碰毒」，秀出自己手上、腳上滿滿毒癮的中毒痕跡，「（毒品）很危險，損傷皮膚、牙齒是基本的，在某瞬間看向鏡子時，我想說『我怎麼會長這樣』，頭髮掉了很多，連身上也留下很多傷口。」她身上佈滿毒癮浮現的傷口，當時在家人的陪伴之下，努力戒毒。

▲韓媒爆出黃荷娜疑似懷孕，但孩子爸身分沒對外公開。（圖／翻攝自SBS）



只是才說要戒毒，黃荷娜後來陸陸續續又扯出多件染毒疑雲，毒蟲形象難刷清。近日，她罕見遭到韓媒曝光近況，根據《SBS演藝新聞》報導，一名上半年曾與黃荷娜見過面的友人指稱「黃荷娜現在住在中國人眾多的柬埔寨高級住宅區，並親口表示自己『正在懷孕中』」，該名友人敘述她的肚子已經微微隆起。

黃荷娜被爆懷孕，只是孩子生父身分成謎，且該項說法難被證實，現在韓網掀起熱議，隔了許久罕見被曝光近況。而她的舊愛朴有天則是在日本持續活動中，朴雖發過誓有染毒就引退，但他把誓言忘得一乾二淨、繼續活動。