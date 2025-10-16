蕭敬騰太猛了！　接棒Jisoo、BTS Jin合作它「齊名國際巨星行列」

記者蔡琛儀／台北報導

相隔近2年，金曲歌王蕭敬騰推出全新單曲〈為愛狂歡〉，新歌與「新加坡旅遊局」合作，也是新加坡旅遊局繼與搖滾天團Coldplay、西洋天后怪奇比莉、韓流天團BLACKPINK成員Jisoo、BTS防彈少年團成員Jin等國際藝人後，以國際規格發布的新作。

▲蕭敬騰推新歌〈為愛狂歡〉。（圖／喜鵲娛樂提供）

MV全程在新加坡街道與地標取景，充滿陽光與自由氛圍，蕭敬騰透露這首歌是一份邀請，也是一種信念：「讓我們都在愛中相遇，一同狂歡。」為了拍攝MV，他首次在新加坡街頭玩滑板，途經樟宜機場、植物園等知名景點，也在當地餐廳大啖美食。他笑說：「來新加坡該吃的一定要吃，邊拍MV邊吃真的太幸福。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

蕭敬騰表示，雖然來過新加坡多次，但每次仍充滿期待：「我記得很多年前來開唱，還被和聲老師拉去坐克拉克碼頭的高空盪鞦韆，我其實很怕高！」他形容新加坡是一座「讓人想一次又一次回來」的城市，能在這裡拍攝作品十分開心。

▲蕭敬騰新歌與「新加坡旅遊局」合作。（圖／喜鵲娛樂提供）

此外，蕭敬騰的「野生」世界巡迴演唱會將於10月25日登上新加坡舞台，這是他睽違6年再度開唱。他笑說：「聽說新加坡歌迷很冷靜，但每次來都能感受到熱情，我一定唱到大家滿意。」這場演出內容長達3小時，他強調：「只要主辦不趕我收工，就唱到最後一刻。」

他也感性向一路支持的歌道謝，從《星光大道》被認識至今，無論經歷榮耀或挫折，自己對音樂的熱情從未減少，「我會繼續成長、保持健康，不辜負世界給我的能力和責任，謝謝大家一直都在。」