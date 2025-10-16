TWICE大尺度登維密秀辣到噴火！子瑜深V爆乳撐場　4成員美胸掀暴動

記者吳睿慈／綜合報導

一年一度維多利亞的秘密時裝秀於16日上演，本屆找來人氣女團TWICE助陣表演嘉賓，4位成員MOMO、志效、娜璉、子瑜穿著本季最新時裝，火辣現身於伸展台上演出，堪稱出道以來最大尺度，子瑜更是深V爆乳，震撼全球粉絲，各個被辣到驚呼「沒看過這樣的她」、「每個人的造型都好好看」。

▲▼ TWICE大尺度登維密秀辣到噴火。（圖／翻攝自Live NOW: Victoria`s Secret Fashion Show 2025 YouTube）



[廣告]請繼續往下閱讀...

TWICE是首個登上維多利亞的秘密時裝秀演出的韓團，MOMO、志效、娜璉、子瑜稍早帶來演出〈THIS IS FOR〉，穿著不同的內衣款式，自信展信好身材，粉色系的穿搭，讓人彷彿置身於夢幻糖果世界。隨著舞步與燈光交織，她們以甜美與性感兼具的氛圍征服全場觀眾，不僅展現K-pop女團的舞台魅力，也象徵韓流正式進軍全球時尚殿堂。

▲MOMO、志效、娜璉、子瑜好身材掀暴動。（圖／翻攝自Live NOW: Victoria`s Secret Fashion Show 2025 YouTube）



其中，MOMO、志效、娜璉過去經常秀出好身材，這次穿上戰袍，也讓粉絲為之一亮，最值得一提的是，子瑜出道以來很少有大尺度的穿著，這次豁出去穿著精緻搭配的深V爆乳款式，甫現身就成為全場焦點，粉絲驚呼「子瑜太辣了」、「沒看過這樣的子瑜」、「身材超級好」、「以前藏太好」。

只是子瑜當天看起來較為不自在，也有粉絲留言認為「看起來有點緊張」，但也有不少人替她加油打氣，表示「即使有點害羞還是好美」、「子瑜的氣質真的很適合粉色」，盛讚她在聚光燈下依舊保持優雅與從容。