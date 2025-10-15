陳美鳳私下0架子暖舉曝光！　八點檔女星秒懂「她被叫一姐」原因

記者黃庠棻／台北報導

在民視八點檔《好運來》中表現亮眼的演員徐千京，近日受邀登上民視招牌節目《美鳳有約》，與主持人陳美鳳一同下廚做料理，並展示多年苦練的武術才藝。錄影現場笑聲不斷，氣氛溫馨。

▲徐千京登上陳美鳳節目《美鳳有約》。（圖／民視提供）

徐千京透露，這是她第二次與陳美鳳見面，兩人的第一次相遇，是在多年前師兄陳熙峰的婚禮上。她回憶當時自己還是個新人，在婚禮現場幾乎沒有人認識她，同桌的來賓也只是禮貌性地點頭，讓她覺得有點孤單「就在我有點不知所措的時候，美鳳姐注意到我，主動走過來坐在我旁邊，問我名字、聊聊近況，還鼓勵我要加油。」

對此，徐千京感動說「那一刻我真的覺得心裡暖暖的。」她也在心中想「難怪她會是民視一姐，那份溫柔與真誠，真的很讓人感動。」這段記憶成為她心中珍藏的力量，也讓她一直期盼有一天能在民視裡再次見到這位提攜後輩的前輩。

因此，當得知經紀人安排她錄製《美鳳有約》時，徐千京開心直呼「真的超級期待又興奮！」她坦言自己平時上節目的經驗不多，難免會緊張、不知道如何接話，但美鳳姐依舊如當年一樣親切，用自然的節奏帶著她聊天，還在中場休息時特地過來關心她，讓她倍感溫暖。

錄影當天，徐千京還特地帶了蘋果送給愛吃蘋果的陳美鳳，笑說「希望能帶來一點小小甜蜜的能量。」她感性表示，能夠參與《美鳳有約》的錄製，對她來說是一種榮幸。陳美鳳不只是節目主持人，更像是一位讓人安心的前輩。她感性表示，這次的合作不僅是一場節目錄影，更是一場生命中再度交會的美好緣分。

目前徐千京在《好運來》中飾演的「千晶」一角表現吸睛，劇中角色性格鮮明、故事發展精彩。這次登上《美鳳有約》，除了展現她的武術功夫，也讓觀眾看見鏡頭之外，她真誠又柔軟的一面。