威廉現身後悔閃兵0收入　對兒子說「爸爸有改過自新」

記者葉文正／台北報導

威廉今天現身談閃兵經過，今天他也後悔表示，「兒子百香果已去念書，倘若兒子在學校被笑爸爸閃兵，我會跟他說爸爸的確做過這件事，但爸爸有改過自新，做錯事情就要承認，要改過，後續的事情應該更重要。」

▲閃兵藝人威廉與劉展成伯伯公益活動。（圖／記者攝影中心攝）

至於老婆卓君澤是否知情？因為卓的臉書也被不少粉絲開罵，威廉也說：「她知道我沒當兵，但不知道甚麼原因，當然我每月四、五十萬的收入沒了，但是我好手好腳，我覺得不能因為自己出狀況，就把愛心擱置，應該用來幫助別人，也是幫助自己，每次做這些公益活動，內心會有溫暖的部分，即便收入有壓力，也有思考其他辦法，不過過往還有積蓄，就邊走邊看。」

▲威廉與卓君澤目前有兩個孩子。（圖／翻攝自Facebook／廖威廉）

提到未來，威廉沮喪說，音樂就算了，沒有特別想過，「我的本質是帶給大家開心，不是跟大家分享做得不好的事情，聽到節目入圍時，我正在買菜，聽到入圍時很開心，王子不斷在群組在講，是先聽到小煜先入圍，我們很激動努力被看到。」

至於金鐘禮服穿搭，威廉說這段時間六棒沒有碰面，所以可能會穿成七彩棒棒糖，得獎的話要怎麼慶祝？他則透露：「沒有想說會得獎，也沒有對過得獎感言，六個人九十秒就快速講完就好。我得到教訓後心態有轉換，只是沒辦法重回當年了，每分每秒都在往前，把自己當成負面教材，大家不要再做這樣的事，自己接受被嘲笑，被罵，會想辦法過日子，百香果（兒子）剛去幼稚園，他也是帥氣往前走，我兒子很獨立，中午打電話去問過，他很OK，第二天他就問說，可不可以跟同學一起睡，適應得不錯，我現在一打二也沒問題，但老婆說封肚了不會再生，顧小孩我很OK。」