ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

威廉閃兵後首受訪「準備賣房渡難關」
翻轉布丁糖分爆表！熱量只多13大卡
34歲歌手「罹罕癌逝」曾拍台灣觀光片
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

張語芯 溫妮 于朦朧 向佐 郭碧婷 向太 小S 趙露思

威廉現身後悔閃兵0收入　對兒子說「爸爸有改過自新」

記者葉文正／台北報導

威廉今天現身談閃兵經過，今天他也後悔表示，「兒子百香果已去念書，倘若兒子在學校被笑爸爸閃兵，我會跟他說爸爸的確做過這件事，但爸爸有改過自新，做錯事情就要承認，要改過，後續的事情應該更重要。」

▲▼閃兵藝人威廉與劉展成伯伯公益活動。（圖／記者攝影中心攝）

▲閃兵藝人威廉與劉展成伯伯公益活動。（圖／記者攝影中心攝）

至於老婆卓君澤是否知情？因為卓的臉書也被不少粉絲開罵，威廉也說：「她知道我沒當兵，但不知道甚麼原因，當然我每月四、五十萬的收入沒了，但是我好手好腳，我覺得不能因為自己出狀況，就把愛心擱置，應該用來幫助別人，也是幫助自己，每次做這些公益活動，內心會有溫暖的部分，即便收入有壓力，也有思考其他辦法，不過過往還有積蓄，就邊走邊看。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲威廉與卓君澤近日迎來結婚3周年。（圖／翻攝自Facebook／廖威廉）

▲威廉與卓君澤目前有兩個孩子。（圖／翻攝自Facebook／廖威廉）

提到未來，威廉沮喪說，音樂就算了，沒有特別想過，「我的本質是帶給大家開心，不是跟大家分享做得不好的事情，聽到節目入圍時，我正在買菜，聽到入圍時很開心，王子不斷在群組在講，是先聽到小煜先入圍，我們很激動努力被看到。」

至於金鐘禮服穿搭，威廉說這段時間六棒沒有碰面，所以可能會穿成七彩棒棒糖，得獎的話要怎麼慶祝？他則透露：「沒有想說會得獎，也沒有對過得獎感言，六個人九十秒就快速講完就好。我得到教訓後心態有轉換，只是沒辦法重回當年了，每分每秒都在往前，把自己當成負面教材，大家不要再做這樣的事，自己接受被嘲笑，被罵，會想辦法過日子，百香果（兒子）剛去幼稚園，他也是帥氣往前走，我兒子很獨立，中午打電話去問過，他很OK，第二天他就問說，可不可以跟同學一起睡，適應得不錯，我現在一打二也沒問題，但老婆說封肚了不會再生，顧小孩我很OK。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

棒棒堂王子威廉小煜敖犬廖允杰阿緯

推薦閱讀

直擊小S隔7個月首現身！「Lily陪身邊露笑容」　疑女兒高帥男友曝光

直擊小S隔7個月首現身！「Lily陪身邊露笑容」　疑女兒高帥男友曝光

11小時前

爆料趙露思！《許我耀眼》配音員道歉…接著「點名她」永遠不合作

爆料趙露思！《許我耀眼》配音員道歉…接著「點名她」永遠不合作

9小時前

快訊／威廉閃兵後首受訪坦承六棒都沒當兵　「準備賣房子渡過難關」

快訊／威廉閃兵後首受訪坦承六棒都沒當兵　「準備賣房子渡過難關」

3小時前

37歲八點檔女星一次宣布結婚、懷孕！　穩交尪4年…接地氣閃照曝光

37歲八點檔女星一次宣布結婚、懷孕！　穩交尪4年…接地氣閃照曝光

5小時前

25歲男偶像遭毀滅爆料！偷吃20歲女偶像「正宮怒開撕」　遭無限期停工

25歲男偶像遭毀滅爆料！偷吃20歲女偶像「正宮怒開撕」　遭無限期停工

6小時前

爆熱戀60歲司機！啦啦隊女神認了交往2年　澄清謠言「砲轟樂天內鬼」

爆熱戀60歲司機！啦啦隊女神認了交往2年　澄清謠言「砲轟樂天內鬼」

22小時前

穩交5億男友5年…溫妮罕見全說了　「只剩40kg」一講老闆阿信怕爆

穩交5億男友5年…溫妮罕見全說了　「只剩40kg」一講老闆阿信怕爆

23小時前

陳德容81歲貴婦媽長住大安區！　領錢忘了拿：警察為何給我錢？

陳德容81歲貴婦媽長住大安區！　領錢忘了拿：警察為何給我錢？

11小時前

向佐弟弟罕見曝光！大鬧酒店還打司機　向太認錯太溺愛：我一生的痛

向佐弟弟罕見曝光！大鬧酒店還打司機　向太認錯太溺愛：我一生的痛

10/14 15:46

快訊／34歲美女網紅歌手「罹罕見癌症病逝」曾拍台灣觀光影片爆紅日本

快訊／34歲美女網紅歌手「罹罕見癌症病逝」曾拍台灣觀光影片爆紅日本

4小時前

《許我耀眼》3演員是該劇導演！趙露思親姊前男友超大咖　神演技被讚爆

《許我耀眼》3演員是該劇導演！趙露思親姊前男友超大咖　神演技被讚爆

7小時前

YTR爆料「于朦朧母親離世」　吹哨博主發聲：家屬已報平安

YTR爆料「于朦朧母親離世」　吹哨博主發聲：家屬已報平安

20小時前

熱門影音

Lulu「真的沒懷孕」　傳聞多到陳漢典也追問XD

Lulu「真的沒懷孕」　傳聞多到陳漢典也追問XD
吳宗憲突爆Lulu懷孕了？！

吳宗憲突爆Lulu懷孕了？！
趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神

趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神
溫妮瘦到40公斤走紅毯　向身價破億男友許願：想吃麥當勞

溫妮瘦到40公斤走紅毯　向身價破億男友許願：想吃麥當勞
優里？喬瑟夫？傻傻分不清

優里？喬瑟夫？傻傻分不清
花蓮救災被當面嗆「作秀」　嘻小瓜氣炸：物資我們買的

花蓮救災被當面嗆「作秀」　嘻小瓜氣炸：物資我們買的
田中千繪唱〈國境之南〉影片掀回憶殺　記者：我有臨演《海角七號》欸

田中千繪唱〈國境之南〉影片掀回憶殺　記者：我有臨演《海角七號》欸
王世堅駐唱畫面流出？賴銘偉唱〈沒出息〉撞臉本尊

王世堅駐唱畫面流出？賴銘偉唱〈沒出息〉撞臉本尊
王世堅質詢金句爆紅　陸網友改編神曲〈沒出息〉

王世堅質詢金句爆紅　陸網友改編神曲〈沒出息〉
館長失言嗆賴清德　余天怒：難怪被開槍

館長失言嗆賴清德　余天怒：難怪被開槍
盜版張韶涵.潘瑋柏合體　唱〈快樂崇拜〉引回憶殺

盜版張韶涵.潘瑋柏合體　唱〈快樂崇拜〉引回憶殺
柯佳嬿金鐘三度對決楊謹華　坤達護妻放閃：百分百勝算

柯佳嬿金鐘三度對決楊謹華　坤達護妻放閃：百分百勝算
王菲前夫李亞鵬宣布二度離婚！　「孩子跟媽媽生活」累積負債110億

王菲前夫李亞鵬宣布二度離婚！　「孩子跟媽媽生活」累積負債110億

田中千繪認還會重看《海角七號》　記者突曝：我有去當臨演！..她大驚喜

田中千繪認還會重看《海角七號》　記者突曝：我有去當臨演！..她大驚喜

吳宗憲早察覺陳漢典.Lulu「有姦情」　200萬紅包準備好了？「錢的事小」

吳宗憲早察覺陳漢典.Lulu「有姦情」　200萬紅包準備好了？「錢的事小」

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

《大濛》正式預告

《大濛》正式預告

顏正國妻「淚流不止」難溝通　鋼鐵爸嘆：她情緒很不穩定

顏正國妻「淚流不止」難溝通　鋼鐵爸嘆：她情緒很不穩定

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

看更多

【爸爸帶娃可以多荒謬？】兒子腳上穿的「不是襪子是手套」

即時新聞

剛剛
剛剛
3分鐘前0

振永、宋柏緯台韓雙帥加持！《那張照片裡的我們》談三角戀　李沐挑戰閱讀障礙

13分鐘前0

女神有村架純1舉動被說「像媽媽」　福山雅治揭她私下真面目

15分鐘前0

男團主演BL劇順利殺青！拍到凌晨4點「喊卡一秒落淚」現場曝驚喜

45分鐘前0

克拉快看！　SEVENTEEN紀錄片影集來了...成軍10年幕後全曝光

45分鐘前0

6歲女兒處女座個性太龜毛…陳怡蓉下廚崩潰！改教按摩：該報恩了

1小時前0

直播賣驅魔神器！林哲熹鬧鬼手機「驚人鬼轉」嚇傻雷嘉汭　正濱漁港拍寶萊塢舞

1小時前0

麋先生登金鐘獎舞台倒數4天！　搶先公布演出內容：下很多功夫

1小時前0

葉珂自爆隱形眼鏡連戴8天　「睡覺也沒摘」嗨喊：眼堅強

1小時前0

「越撞越大力」男歌手寫一夜情超大膽：健康理性去看待

1小時前0

最帥殺人犯！傅孟柏曝詐騙園區「真有健身器材」　《回魂計》奪冠

讀者迴響

熱門新聞

  1. 直擊小S隔7個月首現身！「Lily陪身邊露笑容」
    11小時前3420
  2. 爆料趙露思！《許我耀眼》配音員道歉
    9小時前189
  3. 威廉閃兵後首受訪重大改變　「準備賣房子渡過難關」
    3小時前4836
  4. 37歲八點檔女星一次宣布結婚、懷孕！接地氣閃照曝光
    5小時前307
  5. 25歲男偶像遭毀滅爆料！偷吃20歲女偶像「正宮怒開撕」
    6小時前125
  6. 爆熱戀60歲司機！啦啦隊女神認了交往2年
    22小時前2023
  7. 穩交5億男友5年…溫妮罕見全說了　一講老闆阿信怕爆
    23小時前1411
  8. 陳德容81歲貴婦媽長住大安區　領錢忘了拿
    11小時前128
  9. 向佐弟弟罕見曝光！大鬧酒店還打司機
    10/14 15:46144
  10. 34歲美女網紅歌手「罹罕見癌症病逝」
    4小時前343
ETtoday星光雲

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合