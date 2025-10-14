胡凱兒樂團認了：每月都存不到錢　宣告「與過去訣別」

記者蔡琛儀／台北報導

樂團Who Cares胡凱兒（以下簡稱胡凱兒）將推出新專輯《越過這座橋》，日前舉辦專輯搶聽會，以沉浸式展覽與現場對談方式呈現，邀請歌迷穿越時間與記憶，回顧成長、選擇與自我突破的旅程。

▲Who Cares胡凱兒將推出新專輯《越過這座橋》。（圖／Who Cares胡凱兒樂團提供）

主唱浩澤形容現場彷彿「在北美館辦展覽」，整張專輯像一場「喬橋的奇妙冒險」，記錄團員掙扎與變化；貝斯手廷曜視之為給過去自己的「訣別信」，吉他手嘉恩稱它是「奔三日記」，方文則認為每首歌都代表不同情緒與狀態。

搶聽會不只是新歌播放，更像青春回顧。團員分享創作理念與生活點滴，方文透露特別設計迷你展間，重現歷年房間樣貌，呈現《天色》到《越過這座橋》的連結。嘉恩說這是一場期待已久的面對面對話，看見歌迷笑、哭或靜靜聽，情緒真實而珍貴。廷曜感性表示，每首歌播放時都浮現創作畫面，希望聽眾感受到誠實與被理解的感覺。

▲Who Cares胡凱兒樂團舉辦專輯搶聽會。（圖／Who Cares胡凱兒樂團提供）

談及主打〈越過這座橋〉，嘉恩以新北到台北過橋比喻人生課題，浩澤指出專輯探討每個人必須面對的抉擇與告別。〈另一道難題〉談理性與感性拉扯，團員也以一段趣事來形容這種衝突：「有次演出結束後，嘉恩忘了帶鑰匙，我們就去吃了一碗五、六百元的大刀牛肉麵。那時候我們邊吃邊笑說，難怪每個月都存不到錢！」

〈浮游〉則邀請歌手鄒序共同創作，以「存在就是存在的理由」為概念，帶出一種輕盈又自在的氛圍，鄒序笑著回憶：「那段時間家裡冷氣壞掉，只好開窗，結果河邊的氣味就這樣飄進房間，也讓靈感一併跑了進來！」