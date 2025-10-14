黃子韜婚禮傳「鹿晗、張藝興全到場」　遭黃牛炒到2萬…怒發聲明

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸男星黃子韜在2024年與徐藝洋登記結婚，他日前也透露將於16日舉行婚禮。隨著婚期接近，網路上的傳聞也滿天飛，有傳他將砸重金舉辦「世紀婚禮」，並邀請許多大咖賓客，還因此被黃牛盯上賣「名額」。對此，黃子韜夫婦於14日發出鄭重聲明。

▲黃子韜、徐藝洋將在16日補辦婚禮。（圖／翻攝自微博）

網路瘋傳和黃子韜同為EXO出身的鹿晗、張藝興都將現身參加婚禮，另外，王俊凱也是座上賓。由於陣容豪華，出現不少黃牛喊價賣入場名額，價格從人民幣3000至4500元（約新台幣13107至19660元）不等。

▲鹿晗（左起）、張藝興、王俊凱都被傳會出席黃子韜的婚禮。（圖／翻攝自微博）

黃子韜和徐藝洋的工作室於14日同步發聲，強調此次婚禮將以純私人、小範圍形式進行，沒有所謂的「世紀婚禮」，「沒有邀請任何媒體，沒有任何可以售賣的票務，只是簡單的家人朋友聚會，無需過度關注，謝謝大家。」呼籲粉絲及民眾切勿輕信傳言，以免遭受財務損失。

▲▼黃子韜夫婦發聲澄清。（圖／翻攝自微博）

根據陸媒報導，黃子韜夫婦的婚禮將在海南三亞海棠灣舉行，並以「海洋之星」為主題進行佈置。而黃子韜和徐藝洋都會帶攝影機進行直播，直播的收入將全數捐贈給癌症病童相關的慈善機構。