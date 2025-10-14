張文綺鏟肉6公斤！預告金鐘戰袍「上半身沒穿」　珠寶市值破億拼了

記者孟育民／台北報導

《天才衝衝衝》入圍第60屆金鐘獎綜藝節目主持人獎，張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱今（14日）出席金鐘獎造勢活動，典禮倒數3天，談到戰袍有備而來，張文綺驚爆「上半身真的沒有穿」，她坦言尺度大突破，甚至裡面不會貼胸貼，在旁邊的巫苡萱立馬補槍，「妳露出很多皮膚，還是全部都沒有穿，只露出臉？」

▲張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱為《天才衝衝衝》金鐘集氣。（圖／記者湯興漢攝）

張文綺相較其他三位女孩，這次特別用心，除了減肥6公斤，光是定裝就五次，徐凱希爆料，「她預算很高，搞不好我們加起來都沒有她高。」張文綺把金鐘獎當作演唱會來準備，她笑說：「我光是珠寶本來就安排6套，價值超過上億，後來太貴重了，決定3套就好，大約5000萬，但是公司希望我選1套，要我不要換來換去。」她到時會帶著媽媽給她的十字架走紅毯，當作幸運物集氣。

▲張文綺預告金鐘戰袍很厲害。（圖／記者湯興漢攝）

張文綺主持《天才衝衝衝》11年說，也曾遇過低潮，認為如今大家的默契越來越好，「他們兩個（巫苡萱、籃籃）剛加進來時我有壓力，因為本來笨蛋擔綱是我，我如果還是繼續那個樣子，人家就會覺得是真的笨。」她說某次徐凱希在開錄前，曾拍拍她的背，給予鼓勵「我是妳的後盾」，讓張文綺覺得相當暖心。