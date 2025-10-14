以為新劇定裝！陸女星穿白紗拍到一半燈光全暗…男友突現身下跪求婚

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星林琦婷與男星彭羽是活躍短劇的演員，兩人戲外也是男女朋友，昨日在社群平台上傳影片報喜，透露答應男友求婚。原來在男友精心規劃下，她以為收到製片人通知前去拍攝新劇定裝，其實拍攝到一半，男友現身並下跪當場求婚，場面宛如偶像劇。

▲短劇女神林琦婷以為新劇拍定裝照，其實是男友在規劃求婚。（圖／翻攝自微博）

影片中，彭羽對著鏡頭告白，為了安排一場特別的求婚，已經籌備了3個月，請製片人好友傳訊息給女友林琦婷，讓對方先以為是為了新劇拍定裝照。而林琦婷當天來做梳化，並且身穿銀白色婚紗，在房間拍攝時突然燈光一暗，接著彭羽穿西裝現身，柔聲告白「妳願意嫁給我嗎」，更當場單膝下跪送出戒指。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林琦婷穿白紗拍照，突然燈光全暗。（圖／翻攝自微博）

林琦婷感動到流淚，笑著點頭「我願意」，現場友人圍成一排搶著拍下求婚畫面，現場還噴槍撒出許多花瓣，相當熱鬧，兩人在鏡頭前幸福親吻。

▲演員男友彭羽下跪求婚，林琦婷流淚說願意。（圖／翻攝自微博）

彭羽比林琦婷大10歲，過去也合作過短劇，求婚成功的影片曝光，還有網友問「這是那一套短劇？什麽時候可以看」、「這是真的嗎」、「真的在一起嗎？」同時也有粉絲湧入祝福「祝你和彭羽哥倆人永結同心，白頭偕老」、「看劇的時候，就覺得你們很般配」、「這不是劇本彩排，這是人生大戲」。

▲彭羽、林琦婷公開求婚影片，還有網友以為是新劇。（圖／翻攝自微博）