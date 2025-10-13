李珠珢寫真才出包惹怒粉！出版社突公告「簽書會取消」：藝人檔期無法配合

記者孟育民／台北報導

富邦悍將啦啦隊女神李珠珢，今年7月宣布推出首本影像紀實書《FIGHT FOR ALL 李珠珢的主場日記》，消息一出引起粉絲爆動。寫真書採限時預購，然而原本預計從9月1日起陸續寄出，先是突延期3個月發行，如今出版社再發公告，李珠珢因為個人檔期問題，確定取消在2026國際書展舉辦的簽書會，讓不少粉絲感到不滿說：「明年的行程不是早就排好了嗎，還是有更重要的事」、「真的好忙」、「說取消就取消了」。

▲李珠珢明年簽書會確定取消。（圖／翻攝自Instagram／0724.32）

李珠珢首本影像紀實書《FIGHT FOR ALL 李珠珢的主場日記》，採限時預購，當時發出公告，凡購買並填妥書腰上的活動資料寄回，即可參加「李珠珢 2026 新書簽名會」資格抽獎，並限定名額100位，吸引不少粉絲為了見到本尊而購買。 如今出版社發出公告，活動確定取消，「很遺憾在行程上與藝人檔期無法配合，因此活動確定取消，敬請見諒。」並開放消費者退貨，表示不會收取任何的手續費。

▲李珠珢近期人氣依舊很旺，隨處可見代言。（圖／資料照／記者李毓康攝）

《FIGHT FOR ALL 李珠珢的主場日記》收錄李珠珢將近 200 張不同於應援時刻、充滿故事感的畫面，拼湊出她在新莊球場每一段心跳回憶。此次影像紀實共分為「一般版」及「精裝典藏版」，先期「精裝典藏版」突延期3個月發行，現在確定10月28起會陸續出貨。