鳳小岳親曝「鏟子超人」救災心情！　《絕勝》演12強冠軍幕後推手：團隊缺一不可

記者蕭采薇／台北報導

年度最熱血的棒球電影《絕勝》（Team Fantastic），以2024台灣拿下「世界棒球十二強賽」的故事為背景。鳳小岳飾演代表整個幕後團隊的領隊陳志宏，與其說是架空角色，不如說是「好幾個真實人物的結合」。而他日前也做了與電影同樣熱血的事，就是到花蓮光復當「鏟子超人」救災，對此鳳小岳表示，在現場看到大家這麼有愛心，「真的很感動。」

▲鳳小岳即將演出熱血棒球電影《絕勝》，戲外他也熱血赴花蓮光復當「鏟子超人」。（圖／記者徐文彬攝）

近日才因低調投入花蓮災區、滿身泥汗化身「鏟子超人」而引發民眾熱議的鳳小岳，此次擔綱重任飾演代表整個幕後團隊的中華隊領隊一角。低調的他，雖然不願焦點放在自己身上，但仍透露花蓮災區的感想，「希望有錢出錢、有力出力，讓災區的生活可盡快恢復正常。那裡還是很需要幫忙，我也會持續關注。」

鳳小岳也分享，在參與劇本討論後才深刻體會到，「原來一支棒球隊的運作真的非常不容易，從情蒐系統、科學數據分析到後勤補給等等，幕後的每個環節都缺一不可。在電影《絕勝》裏面，領隊這個角色就是代表整個幕後團隊，這部電影不只是演繹出去年奪冠的過程，更是希望讓觀眾能看到冠軍獎盃背後的困難，以及全體幕後人員的辛苦，所以對我來說，既是充滿挑戰，更是滿懷期待！」

▲《絕勝》由王識賢和鳳小岳，分別飾演總教練和領隊。（圖／記者徐文彬攝）

他笑說：「看冠軍賽的時候，附近的鄰居、小朋友每天為這件事情漸漸地凝聚，到最後大爆發，覺得很不可思議。當時沒想到如今能夠以領隊的角色參與以十二強為題材的電影《絕勝》，真的是非常大的榮耀，也是很困難的任務！」

鳳小岳：「這次飾演的領隊是虛構人物，在創作劇本過程中，好在有導演帶領我，除了劇組提供非常多資源之外，自己也請教了很多資深前輩，我會為這個故事和這個角色盡全力演出。」王維明導演也補充說明：「其實我們是在編劇的時候，將好幾個人物合在領隊這個角色之中，領隊和教練的目標都是相同的，只是一個是行政後勤、一個是場上調度、決定戰術。」