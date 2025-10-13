Lulu婚後首露面！曝陳漢典求婚落淚瞬間　保密戀情「演藝圈只有一人知情」

記者孟育民／台北報導

陳漢典和Lulu黃路梓茵上個月突宣布結婚，喜訊震驚演藝圈。Lulu今（13日）首露面現身「理膚寶水」品牌活動，同場的還有韋禮安、朱芯儀、趟孟姿，一同感受幸福氛圍。Lulu幸福笑說，連走在路上都有人祝福，甚至有人給她小紙條，讓她感到很溫暖，「我是什麼很幸運的人，我們（和陳漢典）講著講著自己都會哭，因為我們很感動，也很感謝。」

▲Lulu、韋禮安、朱芯儀、趙孟姿出席保養品活動。（圖／記者周宸亘攝）

陳漢典私下雖然不是甜言蜜掛嘴邊的人，但總是無形中放閃，他對Lulu說「妳就是我想要一輩子生活的人」，更時常發自內心告白「好險有娶到妳」，Lulu被求婚當天也感性落淚，「在家也沒錄影，就是他拿著戒指下跪，我們兩個都哭了。」兩人戀情相當低調，演藝圈眾人都是公布當天才知曉，Lulu說事前只有告知Amanda（劉紀範），「應該是說我們也沒有要特別保密，因為我們很珍惜這段感情，想要等到真正確定了再說。」

Lulu對於現在生活很珍惜，滿臉幸福表示，「結婚就是生活，每天都很開心自在，像我金鐘獎要準備一些內容，他都可以完全同理，我的專輯每首歌都是第一個聽到，他說『太好聽了，老婆妳要紅了』，我沒感覺他是為了求生慾講的，他是很真心的。」

▲Lulu黃路梓茵分享幸福。（圖／記者周宸亘攝）

Lulu即將在明年1月將在文華東方舉辦婚禮，表示確定風格不是迪士尼，但視覺效果很厲害，打造夢幻婚禮。兩人在演藝圈人緣極佳，光是賓客就超過50桌，現場星光熠熠還需特別請保鑣，Lulu透露吳宗憲當天會是證婚人，「他實在太重要了，有憲哥才有我們，第一個報告長輩也是他，但也壓比較晚，怕他講出去，有看到他胡言亂語的直播，有感覺他真的很開心，我們也很開心。」她也暖心替記者安排婚禮座位，周到顧到每人感受，但坦言現在行程繁忙，加上本周主持金鐘獎，所以目前有點分身乏術。

▲Lulu目前工作滿檔，這禮拜還要主持金鐘獎。（圖／記者周宸亘攝）



Lulu目前也正在和陳漢典找新婚房，她表示，「還在慢慢看，看房很隨緣，原來那個家還是放著。」但她也澄清真的沒懷孕，「那天我排戲的時候，連郁芳姐都問『是不是懷孕了』，公佈那天就是心血來潮，大家寫著連漢典都問『聽說妳懷孕』，真的沒有，妳看多荒唐。」