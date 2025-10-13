柯叔元入圍金鐘…被讚有戀愛感　「罕放閃小10歲妻」真實反應曝光

記者黃庠棻／台北報導

第60屆戲劇類金鐘獎將於10月18日於台北流行音樂中心盛大舉行，戲劇節目男主角獎堪稱死亡之組，入圍者包含宋偉恩、范少勳、連炳發、楊祐寧以及柯叔元。今（13）日柯叔元現身新戲《接住流星的人》媒體茶敘，也談及了入圍心情。

▲柯叔元出席新戲《接住流星的人》媒體茶敘。（圖／大愛提供）

柯叔元今（13）日出席新戲《接住流星的人》媒體茶敘，他以溫馨家庭職人劇《阿榮與阿玉》入圍金鐘影帝，被問到入圍的心情，謙虛地表示連續兩年入圍是運氣好「可能就是我的年紀對於父親角色，對於孩子的虧欠、肩膀上的壓力，我都能感同身受。」

▲柯叔元出席新戲《接住流星的人》媒體茶敘。（圖／大愛提供）

對於被評審稱讚「有戀愛感」，柯叔元先是開了一個玩笑，笑說自己的心情是「十五」，讓全場瞬間傻眼，後續才解釋是「七上八下」，加起來剛好是十五，猝不及防的冷笑話讓所有人都笑翻，他特別感謝評審的青睞，但也很訝異「覺得我是五十幾歲大叔，怎麼還會有戀愛感」。

▲柯叔元出席新戲《接住流星的人》媒體茶敘。（圖／大愛提供）

從1996年出道，柯叔元說自己對於金鐘獎心情是「期待又怕受傷害」，每年去金鐘獎晃晃，看看老朋友、新朋友「從我2017年入圍，歷年來很多老人家，今年我最老，我也只能佩服，我在其他對手這個年齡是不可能入圍的。」

▲柯叔元連續兩年入圍金鐘影帝。（圖／記者李毓康攝）

跟太太Rachel相差10歲，柯叔元笑說自己是笑鬧中談戀愛，以前挑選對象有身高、職業、胖瘦的條件一大堆，現在只求「個性好就好」，不過這回走紅毯，柯叔元不太可能帶老婆走「她就是當我堅強的後盾，陪伴就是最好的。」罕見放閃老婆。