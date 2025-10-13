山下智久驚喜現身醫學會！《空中急診英雄》5主角罕合體…原因曝光

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星山下智久離開前經紀公司後獨立門戶，現在演藝工作遍佈全世界。而他4月、6月與周杰倫合體轟動亞洲，全球到處跑的他，5月悄悄與《空中急診英雄》的演員合體出席醫學學會，消息事後曝光掀起熱烈迴響。

▲山下智久5月時秘密現身位於日本東京的醫學會。（圖／翻攝自IG）

據《女性SEVEN》於5月的報導，山下智久從2008年開開始主演《Code Blue 空中急診英雄》系列，直到2018年推出電影版完結篇，可說是他演藝經歷的代表作之一。該片集結一票年輕新生代演員，包括新垣結衣、戶田惠梨香、比嘉愛未以及淺利陽介，如今都是高人氣演員。而這5位明星於5月曾悄悄合體現身某個醫學學會，且這個活動並沒有聯繫媒體採訪，讓與會者充滿驚喜。

▲《空中急診英雄》山下智久、新垣結衣、戶田惠梨香、比嘉愛未、淺利陽介5人合體出席醫學會對談。（圖／翻攝自IG）

參加學會的醫師向媒體透露，這個醫學對談在5月15日舉行，山下智久、新垣結衣、戶田惠梨香、比嘉愛未、淺利陽介全員登台展開一段對談。眾人在對談中談到自己扮演醫護人員，讓自己重新思考對表演工作的態度，而且大家合作後彼此也建立起信任，至今還維持很好的關係。與會醫師感動表示：「能親耳聽到這場對談的，僅限於醫師、護士及消防救護員等現役醫療從業人員，大家都很專注聆聽。」

當時山下智久原本還在美國西岸，為了學會活動還是特別抽出時間出席。而《空中急診英雄》5人再合體，是因為這場學會的主辦單位，是《空中急診英雄》醫療監修、並提供拍攝場地的日本醫科大學千葉北總醫院（簡稱：北總），演員對醫師充滿感恩之情，因此全員參加。

《空中急診英雄》描述醫院設置直升機，針對特殊緊急狀況派出直升機與醫療人員前往救助的故事。劇中的直升機服役18年後正式退休，山下智久、比嘉愛未、戶田惠梨香、淺利陽介等人也特地在社群網站發限動感謝。

▲《空中急診英雄》直升機退役，山下智久、戶田惠梨香、比嘉愛未、淺利陽介等人透過社群平台發文表達感謝之意。（圖／翻攝自IG）