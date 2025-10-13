周杰倫認曾「恐慌發作無法上台」　親揭6年巡演辛酸：我無法控制

記者劉宜庭／綜合報導

周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會歷時6年的時間，巡迴了全球110個場次，前天（11日）在上海圓滿落幕，他事後也感性發文，揭露巡演背後的辛酸與壓力，坦言曾面臨「無法控制」的情況，包括恐慌發作、聲音狀態不佳，但他從未因此取消演唱會：「我知道那份期待有多珍貴。」

▲周杰倫發文。（圖／翻攝自周杰倫IG）



在結束上海演出後，周杰倫昨於Instagram感性發文，向廣大歌迷喊話：「幾年的時間裡，謝謝你們陪我唱了上百場，或許有些不捨，也有些失落，但更多的是對下一次重逢的期待。」他接著罕見自曝，在巡演演出的期間，也有過自己無法控制的情況，「比如恐慌發作無法上台的時候，在我聲音狀態不好的時候。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對極大壓力，周杰倫仍堅持扛住，「想到大家為了一場演唱會，可能等了幾年，我知道那份期待有多珍貴，正因為如此，許多取消演唱會的念頭，就此打住，只能好好的撐住。」他接著表示，現在提這些或許一切都不重要了，「下一次新的巡迴，我能不能每場唱原key我不知道，但我知道，不管原不原key，我還是會回到舞台，跟你們繼續創造回憶。」文末更幽默表示這段文字「有押韻耶」。

▲周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會歷時6年結束。（圖／翻攝自周杰倫IG）

事實上， 周杰倫自2019年10月17日開始進行嘉年華世界巡迴演唱會，並於2025年10月11日結束，歷時6年時間、巡迴了全球110個場次，在每個演出的城市周杰倫與歌迷共同締造無數難忘的回憶，隨著「嘉年華」演唱會在上海的圓滿落幕，杰威爾音樂宣佈周杰倫全新一套的演唱會將在明年展開，而出道25週年的周杰倫創作力驚人，擁有豐富的音樂曲庫，全新一套的演唱會依據每個城市的特色，將有「專屬的演唱會名稱」，畫龍點睛的效果也將使各地的演唱會都有各自獨特雋永的回憶。