男團成員信守承諾返花蓮！　號召百位猛男組「肌肉戰隊」救災

▲ Rock李振瑋再度前進花蓮救災。（圖／翻攝自IG）



記者翁子涵／台北報導

健體男團EROS單飛成員Rock李振瑋，上月底第一時間前往花蓮災區投入救援時，曾答應當地一位阿伯：「這次我一個人回去，下次我會帶更多人來！」他不僅信守承諾回到花蓮，更募得近百位志工組成「肌肉戰隊」，帶著滿滿正能量再度南下投入救災行動，他笑說：「那時候阿伯問我會不會回來，我想都沒想就答應了。既然答應，就一定要做到。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ Rock李振瑋號召近百位志工組成「肌肉戰隊」前進花蓮。（圖／翻攝自IG）



抵達後，他與戰隊成員立刻投入清理行動，主要協助花蓮佛祖街一帶的排水溝與泥濘地區。Rock說：「距離上次來，災區已經好很多，感謝國軍弟兄與鏟子超人的努力，空氣變清新、腳下的泥巴也少了許多。」他們一路奮戰到傍晚才收工上車北返，沿途有民眾認出Rock，主動擊掌打氣：「謝謝你們真的又回來了！」



這次的「肌肉戰隊」由Rock協助招募，團員多是健身圈好友，個個身材壯碩、肌肉線條分明。由於不少志工打赤膊搬運、汗水直流，成為現場最亮眼的風景。被民眾讚：「根本葉黃素超人！」Rock欣慰表示：「上次是孤軍奮鬥，這次有整隊人同行，真的感受到團結的力量。大家群策群力、正能量滿滿，覺得很有成就感。」

此外，Rock李振瑋近期推出個人首支單曲 〈中場時間〉，他在MV飾演一位深情男子，默默守護一位為愛受傷的心儀女生，他陪伴她走出陰霾，卻在對方與舊愛破鏡重圓後，選擇祝福、靜靜離開，用真實的克制與溫柔，詮釋那種「無法被愛的愛」。



Rock 說：「這首歌寫給那些曾經努力愛過，卻無法被愛的人。」歌詞描繪出愛情裡的默默付出者、那個單戀的旁觀者、出軌故事裡的配角、短暫陪伴的影子、或是無法取代前任的存在。「有些愛，永遠只能停留在心裡，卻無法被留下。如果你們也曾愛過、卻無法被愛，這首歌是為你們寫的。我只能擁有你的中場時間，無法成為你主場的畫面。」

