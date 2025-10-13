才挑戰金氏世界紀錄！　81歲歌王力邀「台灣女神」成功超狂

▲孫情11月8、9日將在台中連唱3場。（圖／台中多媒體公司提供）



記者翁子涵／台北報導

演藝生涯邁入一甲子，有「痛苦歌王」封號的孫情，11月8、9日將在台中中興大學惠蓀堂舉辦《2025文平嫂重陽敬老感恩 孫情演唱會》，連唱3場答謝熱情粉絲，高齡81歲的他，繼主辦單位向一項世界紀錄認證機構提出「高齡現役歌手連唱三場個唱」的挑戰申請後，再赴苗栗通霄的白沙屯拱天宮，虔誠請示媽祖，敬邀聖駕移駕演唱會現場欣賞演出，沒想到獲得媽祖首肯，讓孫情直說很不可思議，心中是感恩再感恩。

▲▼孫情赴苗栗通霄的白沙屯拱天宮，虔誠請示媽祖到演出現場。（圖／台中多媒體公司提供）



孫情感動表示，有了媽祖聖駕親臨現場加持，心中的使命感更堅定，現在將更專注、全力以赴完成這三場熱唱，主辦單位也透露，演唱會現場大廳將特別設置白沙屯媽祖駐駕區，供信眾參拜，讓更多人一同感受這份神聖的祝福，這場以孝順為出發的演唱會，主辦單位除了提供300張票券給弱勢團體，更期盼三代同堂都能到場同歡。

對於81歲連開三場個唱，孫情坦言是人生一大挑戰，更屬「初體驗」，心中不免有些緊張，尤其其中一天需連唱兩場，對體力消耗極大，他目前勤喝特製飲品養氣護嗓，並固定走路散步，全力備戰，孫情透露，所有演出構想與腳本都已在腦海中成形，他感謝老天爺賞飯吃，直言對歌唱的熱愛從未改變，放眼同期歌手，現今活躍舞台的已所剩無幾，因此只要能唱，他就一定會堅持唱下去。

開唱倒數時刻，孫情已提前暫居台中適應環境，他也將以中文、韓文、日文、英文與台語等五種語言精彩呈現，孫情開心邀請大家參與這場演藝60週年派對，高呼：「既然決定做了，就放膽去面對迎接！請大家拭目以待！」《2025文平嫂重陽敬老感恩 孫情演唱會》11月8、9日台中開唱，年代售票、四大超商熱賣中。

