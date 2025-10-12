路邊驚見百萬巨型物！　宇宙人一看嚇喊：像穿越回7年前

▲宇宙人「回到未來」巨型宣傳車繞行台北整座城市。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

金曲樂團宇宙人將於12月20日登上台北小巨蛋，舉辦【vivo x 宇宙人 [α：回到未來1986 ] 台北小巨蛋演唱會】，公司更斥資7位數打造宣傳計畫，於捷運及戶外廣告牆全面曝光，橫跨台北信義區、國父紀念館、光華商場、板橋光牆，以及台中、台南、高雄、新竹等地，同步推出「回到未來」穿越時空宣傳車，霸佔台北街頭。

▲▼ 宇宙人見宣傳車驚呼：「像是穿越回七年前。」（圖／相信音樂提供）





方Q回憶初期宣傳歷程，提到曾騎著三輪腳踏車載著海報燈片上街，小玉則親手製作傳單，送到書店藝文專區擺放，全力讓音樂被更多人聽見，宇宙人也特別提及印象深刻的一次，是《10000 HOURS一萬小時》專輯發片記者會，他們親自將廢墟場地改裝成夢想工作室，並全程直播耗時6小時重新油漆、陳設的過程，宇宙人笑說：「十年前為了直播還要請電信商現場拉線、搬運大型設備，如今只需一支手機就能即時開播，真的很不同。」



此次唱片公司特別送上「回到未來」巨型宣傳車，宇宙人看到時驚呼「像是穿越回七年前」，笑說當時也在同一地點看到自己的宣傳車，彷彿重現時空穿越的奇妙瞬間，完美呼應演唱會主題意象。

